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Mobilità, Cassetta (Milano Serravalle – Milano Tangenziali): “Smart Road nuovo paradigma infrastrutturale”

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(Adnkronos) – “La mobilità del futuro non sarà definita soltanto dal digitale o dall’intelligenza artificiale, ma dalla capacità di trasformare le infrastrutture in sistemi intelligenti, dinamici e connessi. La Smart Road rappresenta questo cambio di paradigma: un’infrastruttura capace di dialogare in tempo reale con i veicoli e con gli utenti, raccogliendo dati attraverso sensori, videocamere e nuove tecnologie per migliorare sicurezza, fluidità del traffico e manutenzione predittiva. In un territorio come la Lombardia, dove ogni giorno transitano oltre 500 mila veicoli sulle nostre tangenziali, innovare significa rendere le infrastrutture più efficienti, sostenibili e capaci di rispondere in tempo reale alle esigenze della mobilità”. Così Ivo Roberto Cassetta, Amministratore Delegato di Milano Serravalle – Milano Tangenziali in occasione del convegno ‘Stati generali delle ingegnerie – Innovazioni per un futuro comune’ all’Acquario Civico di Milano. 

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