Lavoro, Iannicelli (Ordine Ingegneri Milano): “Fattore umano è critico per transizione digitale”

(Adnkronos) – “La transizione digitale e ambientale stanno totalmente cambiando il nostro modo di essere e il nostro sistema Paese. Il fattore critico di successo è dato dal fattore culturale e umano: è necessario cambiare il nostro modo di essere, di pensare e di agire, sia nei professionisti sia nelle istituzioni”. Ad affermarlo Carmelo Iannicelli, consigliere tesoriere dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Milano e presidente della commissione Tlc, a margine del convegno ‘Stati generali delle ingegnerie – Innovazioni per un futuro comune’, organizzato dall’Ordine all’Acquario Civico di Milano.

“Questo evento costituisce un esempio con cui vogliamo cercare di aiutare i nostri professionisti, sensibilizzarli in questo nuovo percorso, in tutte le ingegnerie, da quelle tradizionali a quelle più evolute”, ha poi aggiunto Iannicelli. Oltre ai professionisti, rilevante la presenza di “referenti istituzionali, come Regione e Comune e tutti gli altri stakeholder”, che dialogano insieme per riflettere su “come portare avanti il bene del Paese”.

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