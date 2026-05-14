Aids: Palermo (ViiV Healthcare), “PrEP long acting risponde a bisogni di chi fatica ad aderire’ Video News 14 Maggio 2026 11:21 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Hiv: infettivologa Castagna (San Raffaele), “Con cabotegravir obiettivo è ridurre infezioni” Video News Hiv: Antinori (Spallanzani), “Long acting per persone non aderenti a cura o prevenzione” Video News Hiv: Gori (Sacco), “PrEP long acting rivoluzionaria, favorisce aderenza a terapia” Video News Hiv: Zocchetti (ViiV Healthcare), “Due studi confermano efficacia di cabotegravir” Video News Luraschi (Ordine Ingegneri Milano), “Ia non ha coscienza, va gestita da etica umana” Video News Pili (Fnm), “il mondo del lavoro chiede evoluzione competenze” Video News Salus tv n° 19 del 13 maggio 2026 Video News Assocarni lancia da TuttoFood il progetto europeo per promuovere le virtù della filiera Video News Sport: Procida, ‘Lo sport insegna a superare limiti e difficoltà’ Video News Sport: Marigliano, ‘Lo sport forma i giovani e costruisce il futuro’ Video News Sport: Matteoni (Decathlon), “Il nuovo store alla stazione sarà punto di riferimento per chi vive e Video News Sport: Mainella (Decathlon), ‘Vogliamo riportare lo sport vicino ai napoletani’ Carica altri Firenze nubi sparse enter location 18.8 ° C 19.9 ° 17.3 ° 41 % 7.2kmh 40 % Gio 20 ° Ven 15 ° Sab 19 ° Dom 19 ° Lun 19 ° Ultimi articoli Lavoro Lavoro: Birra Peroni-Cigierre, insieme per sviluppare talenti del futuro Tecnologia Da Topolino a Fellini: Rimini diventa la capitale della cultura pop Primo Piano Hantavirus, cresce l’attenzione anche in Toscana: i centri analisi si preparano ai test dedicati Euro Zoom Se anche l’America diventa un rischio: il piano D7 per un’alleanza di democrazie Cronaca Cascina, condannata per furto e rapina: rintracciata e portata in carcere SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Hiv: infettivologa Castagna (San Raffaele), “Con cabotegravir obiettivo è ridurre infezioni” Video News Hiv: Antinori (Spallanzani), “Long acting per persone non aderenti a cura o prevenzione” Video News Hiv: Gori (Sacco), “PrEP long acting rivoluzionaria, favorisce aderenza a terapia” Video news Video News Hiv: infettivologa Castagna (San Raffaele), “Con cabotegravir obiettivo è ridurre infezioni” Video News Hiv: Antinori (Spallanzani), “Long acting per persone non aderenti a cura o prevenzione” Video News Hiv: Gori (Sacco), “PrEP long acting rivoluzionaria, favorisce aderenza a terapia”