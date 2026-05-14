GTA 6 in pre-order, tutte le indiscrezioni: uscita, prezzo, trailer

(Adnkronos) – L’industria dei videogiochi è tornata in fibrillazione a causa di un presunto errore comunicativo da parte di Best Buy, colosso della distribuzione statunitense. Diverse segnalazioni indicano che la catena avrebbe inviato prematuramente una mail promozionale ai propri affiliati, fissando al 18 maggio 2026 l’apertura ufficiale dei pre-ordini per Grand Theft Auto 6 su PS5 e Xbox Series. La notizia, circolata inizialmente attraverso canali social e streaming, parla di una finestra di vendita fisica che si estenderebbe fino al 21 maggio, accompagnata da uno sconto del 5% per gli ordini online. Nonostante il materiale apparso in rete risulti graficamente coerente, la cautela rimane d’obbligo data la facilità con cui gli strumenti di intelligenza artificiale possono oggi produrre falsi digitali estremamente accurati.

Qualora l’indiscrezione venisse confermata, il tempismo risulterebbe perfettamente coerente con le recenti dichiarazioni di Strauss Zelnick, CEO di Take-Two Interactive. Il dirigente ha recentemente ribadito che la finestra di lancio del 19 novembre 2026 è ormai blindata e che l’attività di marketing avrebbe subito un’accelerazione significativa proprio in questo periodo. A sostegno di tale ipotesi si aggiungono le anomalie tecniche riscontrate lo scorso 11 maggio sul sito ufficiale di Rockstar Games, rimasto offline per una breve manutenzione del database, segnale che spesso precede l’aggiornamento dei portali con nuovi contenuti multimediali o schede prodotto ufficiali.

L’eventuale attivazione delle prenotazioni porterebbe con sé non solo la rivelazione del prezzo ufficiale (che secondo indiscrezioni potrebbe toccare i 100 dollari in USA e i 100 euro da noi), ma con ogni probabilità anche il rilascio del tanto atteso terzo trailer dell’opera. A soli sei mesi dal debutto globale, la community attende nuove sequenze dopo il lungo silenzio seguito al primo filmato del 2025. Sebbene Rockstar Games mantenga la sua storica strategia di assoluto riserbo, la convergenza tra i leak della distribuzione e le scadenze finanziarie suggerisce che la prossima settimana possa rappresentare il punto di svolta definitivo per la comunicazione di quello che si preannuncia come il prodotto culturale più rilevante del decennio.

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