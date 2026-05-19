Self accettazione con l’Asl Toscana Centro: cambia l’accesso alle prestazioni

TOSCANA– La self accettazione Asl Toscana centro è attiva in diversi ospedali del territorio e consente ai cittadini di gestire in autonomia l’arrivo per visite ed esami, riducendo i passaggi agli sportelli e rendendo più ordinato l’accesso alle prestazioni.

Il servizio non elimina gli sportelli tradizionali, che restano disponibili per chi ha bisogno di assistenza o preferisce il contatto diretto con il personale. La nuova modalità affianca i percorsi già esistenti e punta a distribuire meglio i flussi all’interno delle strutture sanitarie.

Attraverso totem e canali digitali, gli utenti possono completare alcune operazioni legate all’accettazione senza attendere necessariamente il proprio turno allo sportello. L’obiettivo è semplificare l’ingresso in ospedale, soprattutto nei momenti di maggiore affluenza, e rendere più chiaro il percorso da seguire prima della prestazione.

Nell’area dell’Empolese, la self accettazione Asl Toscana centro è disponibile all’ospedale San Giuseppe di Empoli, in viale Giovanni Boccaccio 16, all’ospedale San Pietro Igneo di Fucecchio, in piazza Spartaco Lavagnini 5, e all’ospedale degli Infermi di San Miniato, in piazza XX Settembre 6.

Nel territorio fiorentino il servizio è attivo all’ospedale Santa Maria Nuova di Firenze, in piazza Santa Maria Nuova 1, all’ospedale San Giovanni di Dio di Torregalli, al Palagi, all’ospedale Santa Maria Annunziata di Bagno a Ripoli, al Serristori di Figline e Incisa Valdarno e al nuovo ospedale del Mugello di Borgo San Lorenzo.

Nel Pistoiese è possibile utilizzare la self accettazione all’ospedale San Jacopo di Pistoia, in via Ciliegiole 97, al Piot di San Marcello Pistoiese, in via Guglielmo Marconi 160 a San Marcello Piteglio, e all’ospedale Santi Cosma e Damiano di Pescia, in via Cesare Battisti 2.

Il servizio è inoltre presente all’ospedale Santo Stefano di Prato, in via Suor Niccolina Infermiera 20/22.

La self accettazione Asl Toscana centro è un percorso di digitalizzazione pensato per rendere più semplice l’accesso alle strutture e alleggerire le attese nei punti di accoglienza.