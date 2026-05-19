Entrano in ospedale e rubano la medaglia con il Pegaso d’oro della Regione Toscana

MASSA – “È un furto che ci addolora profondamente, per il significato che la medaglia del Pegaso d’oro aveva per l’intera azienda e per tutte le operatrici e gli operatori della sanità apuana”. Sono queste le prime parole di Giuliano Biselli, direttore dell’ospedale Apuane di Massa, a seguito del furto con scasso della medaglia con il Pegaso d’oro della Regione Toscana avvenuto intorno alle 23.30 di sabato scorso nella hall della struttura ospedaliera.

Sull’episodio interviene anche la direttrice generale Maria Letizia Casani: “Siamo profondamente colpiti e indignati da questo gesto che ferisce l’anima della nostra comunità sanitaria. Condivido l’amarezza espressa dal direttore dell’ospedale, che parla ovviamente a nome di tutto il personale di Massa Carrara, che ringrazio ancora per la disponibilità, l’impegno e l’attaccamento alle nostre strutture sanitarie. Rubare quel riconoscimento significa calpestare il ricordo di una stagione di dolore e di straordinaria solidarietà”.

La medaglia, che è stata assegnata all’ospedale di Massa a riconoscimento dello straordinario impegno degli operatori sanitario nel corso della pandemia da Covid-19, era posta in una teca di cristallo all’ingresso della struttura apuana.

La dinamica ricostruita al momento conferma la presenza di due individui entrati contemporaneamente nella struttura: uno si è rivolto alla portinaia e l’altro ha proseguito.

Dopo circa tre minuti la portinaia ha sentito un colpo provenire dall’atrio, i due individui sono quindi fuggiti dopo aver sottratto la medaglia.

Al di là delle responsabilità penali che ne deriveranno, resta l’amarezza per un gesto che offende fortemente l’impegno e il senso di sacrificio di tutto il personale sanitario.