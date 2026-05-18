Arezzo, droga nascosta nell’auto lungo la A1: fermati due uomini

AREZZO – Un controllo lungo l’autostrada A1 si è trasformato in un’operazione antidroga con il sequestro di diverse sostanze stupefacenti e l’arresto di due uomini.

L’intervento è stato eseguito dagli agenti della Sottosezione Polizia Stradale di Arezzo-Battifolle nell’area di parcheggio Crocina, lungo la carreggiata sud dell’autostrada.

A richiamare l’attenzione dei poliziotti è stata una Mercedes Classe B con targa straniera. I due occupanti, un uomo di 39 anni e uno di 52, avrebbero mostrato atteggiamenti ritenuti sospetti dagli agenti durante le verifiche di routine.

Da qui la decisione di controllare in modo approfondito sia il mezzo sia le persone a bordo.

Nel corso della perquisizione, i poliziotti hanno trovato diversi involucri nascosti all’interno del bagagliaio, sotto il rivestimento della moquette.

Gli accertamenti successivi della polizia scientifica hanno permesso di identificare le sostanze sequestrate: circa 100 grammi di Mdma, oltre 50 grammi di hashish, circa 9 grammi di marijuana e più di 100 grammi di catinoni sintetici, sostanze inserite nella categoria delle nuove droghe sintetiche.

La scoperta della droga nascosta in auto sull’A1 ad Arezzo ha portato all’arresto dei due uomini con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio.

L’automobile è stata sequestrata, mentre i due arrestati sono stati trasferiti nel carcere aretino a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Gli investigatori stanno adesso cercando di ricostruire il possibile percorso del carico sequestrato e l’eventuale destinazione delle sostanze trovate nell’auto.