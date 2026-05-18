Carburante aerei, le mille voci dell’Ue in vista dell’estate – Eurofocus podcast, Adnkronos Video News 18 Maggio 2026 14:47 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Syngenta unisce i fili dell’agricoltura al Food&Science Festival di Mantova Video News Lavori in Corso: l’Europa e la Cina Video News Giovanni Caccamo: “Ho attraversato l’oceano per salvare i sogni” Video News Mulino Bianco lancia la nuova campagna ‘Dove la natura è una storia buona’ Video News “Assapora la purezza”: l’arte urbana porta la montagna in città Video News Levissima, la purezza come esperienza concreta da vivere anche in città Video News Levissima, “fermarsi per riconnettersi con ciò che conta” Video News Levissima, in murale pensato per trasformare l’emozione in immagine Video News Educazione: oltre 1500 ragazzi raccontano ambiente e territorio attraverso 3 cortometraggi nella II Video News Ambiente: Innocenti (Chiesi Italia), ‘Net Zero entro il 2035, investire nei giovani per futuro più Video News BeGreat a Montecarlo: lo sport come ecosistema di talento e responsabilità Video News Modena, auto sulla folla falcia i passanti: 7 feriti, 4 restano in gravi condizioni Carica altri Firenze nubi sparse enter location 21.9 ° C 23 ° 20.9 ° 47 % 3.1kmh 40 % Lun 21 ° Mar 20 ° Mer 25 ° Gio 28 ° Ven 30 ° Ultimi articoli Lavoro Biomedicale, l’eccellenza di Mirandola dove si formano i tecnici del futuro: 97% lavora già durante gli studi Primo Piano Assolti “perché il fatto non sussiste” i due schermidori italiani accusati di violenza sessuale di gruppo Demografica Educazione emotiva, come una generazione sta riscrivendo il dialogo in famiglia Sport nazionale Serie A, Juventus fuori dalla Champions per gli esperti Sisal: la quota dei bianconeri sale da 1,22 a 12 Cronaca Trovata una bomba della Seconda guerra mondiale a Orbetello: zona rossa per disinnesco e brillamento SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Syngenta unisce i fili dell’agricoltura al Food&Science Festival di Mantova Video News Lavori in Corso: l’Europa e la Cina Video News Giovanni Caccamo: “Ho attraversato l’oceano per salvare i sogni” Video news Video News Syngenta unisce i fili dell’agricoltura al Food&Science Festival di Mantova Video News Lavori in Corso: l’Europa e la Cina Video News Giovanni Caccamo: “Ho attraversato l’oceano per salvare i sogni”