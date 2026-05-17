22.9 C
Firenze
domenica 17 Maggio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Modena, auto sulla folla falcia i passanti: 7 feriti, 4 restano in gravi condizioni

Video News
REDAZIONE
REDAZIONE
Corriere Toscano
Meno di 1 ' di lettura

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
22.9 ° C
24.1 °
20.9 °
38 %
3.1kmh
40 %
Dom
22 °
Lun
21 °
Mar
19 °
Mer
26 °
Gio
29 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (2379)ultimora (1239)Video Adnkronos (419)ImmediaPress (224)lavoro (113)salute (100)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati