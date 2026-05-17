Modena, auto sulla folla falcia i passanti: 7 feriti, 4 restano in gravi condizioni Video News 17 Maggio 2026 15:41 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News A Tuttofood 2026 Felicia propone la sua visione: innovazione e benessere al centro della strategia Video News Investopia, Milano ponte tra Emirati e Occidente per investimenti, innovazione e nuove alleanze Video News Agricoltura: Forattini (Pd), ‘per il futuro guardare all’Europa’ Video News Sport: Decathlon promuove confronto su inclusione e accessibilità nel nuovo negozio, alla Galleria Video News Salone Libro, Di Gennaro (Minimum Fax) “Con Ferrovie dello Stato lavoro di altissimo livello” Video News Salone Libro: Ferrovie dello Stato presenta ‘Viaggiare con Leggerezza’ “Vogliamo farci motore di Video News Agricoltura: Scaglia (Syngenta), ‘abbiamo già soluzioni innovative per gli agricoltori’ Video News Agricoltura: Zaganelli (Crea), ‘serve sostenibilità economica per i nostri agricoltori’ Video News Agricoltura: Fregolent (Iv), ‘Europa si è convinta su Tecnologie di Evoluzione Assistita’ Video News Salone Libro, Di Stefano (vincitrice concorso FS) “Emozionata di aprire l’antologia ‘Viaggiare con Video News Ferrovie dello Stato al Salone Libro, Calise (Comunicazione FS) “Vogliamo farci motore di cultura” Video News Investor, Fontana: “Milano al centro dell’economia internazionale” Carica altri Firenze nubi sparse enter location 22.9 ° C 24.1 ° 20.9 ° 38 % 3.1kmh 40 % Dom 22 ° Lun 21 ° Mar 19 ° Mer 26 ° Gio 29 ° Ultimi articoli Sport nazionale Internazionali, da Mattarella a Favino e Panatta: tutti i vip per la finale di Sinner Cronaca Colpito da un masso durante un’escursione: in elisoccorso in ospedale Primo Piano Fiorentina, sgambetto alla Juventus allo Stadium: decidono Ndour e Mandragora Primo Piano Pisa spuntato e rassegnato, il congedo casalingo è un incubo: 0-3 Napoli e contestazione del pubblico Sport nazionale Maldive, l’esploratore speleosubacqueo Venditti: “Contattato dalla Farnesina, sono pronto a partire” SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News A Tuttofood 2026 Felicia propone la sua visione: innovazione e benessere al centro della strategia Video News Investopia, Milano ponte tra Emirati e Occidente per investimenti, innovazione e nuove alleanze Video News Agricoltura: Forattini (Pd), ‘per il futuro guardare all’Europa’ Video news Video News A Tuttofood 2026 Felicia propone la sua visione: innovazione e benessere al centro della strategia Video News Investopia, Milano ponte tra Emirati e Occidente per investimenti, innovazione e nuove alleanze Video News Agricoltura: Forattini (Pd), ‘per il futuro guardare all’Europa’