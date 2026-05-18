Educazione emotiva, come una generazione sta riscrivendo il dialogo in famiglia

Dimenticate il rigido “non piangere” o il sbrigativo “non è successo niente”. Nelle case degli italiani sta avvenendo un terremoto silenzioso: un genitore su due ha deciso di educare i propri figli in modo deliberatamente opposto a come è stato cresciuto dai propri. Quella che per decenni è stata la norma, come il silenzio sulle proprie fragilità, sta lasciando il posto a una nuova “alfabetizzazione emotiva”, dove dare un nome a ciò che si prova non è più un tabù, ma una priorità.

La fotografia del cambiamento

Questa inversione di rotta emerge chiaramente dal MinDex 2026, il “Barometro del Benessere Mentale degli Italiani”. Lo studio è stato realizzato dal servizio di psicologia online Unobravo in collaborazione con l’istituto di ricerca Ipsos Doxa. Per scattare questa istantanea, tra il 26 marzo e il 6 aprile 2026 sono stati intervistati 1.600 italiani tra i 18 e i 70 anni. Attraverso interviste web, i ricercatori hanno costruito un campione rappresentativo per genere, età e area geografica, cercando di capire come l’eredità emotiva del passato influenzi le famiglie di oggi.

Quando le emozioni erano “esagerazioni”

Per capire la portata della rivoluzione attuale, bisogna guardare indietro. I dati mostrano un passato di forte aridità comunicativa: solo 2 italiani su 10 dichiarano di aver avuto genitori capaci di aiutarli a dare un nome alle proprie emozioni.

Per oltre la metà del campione, il clima domestico era dominato dalla minimizzazione: i problemi venivano evitati o liquidati con frasi come “non esagerare”. Le più colpite da questa cultura del silenzio sono state le donne della generazione Baby Boomer (circa 1 su 2), mentre un segnale di speranza arriva dai giovani uomini della Gen Z, che per il 26% riportano un supporto effettivo ricevuto dai genitori.

Il paradosso dei Boomer

Uno dei dati più curiosi e inaspettati della ricerca riguarda proprio chi è cresciuto in quel clima di restrizione emotiva. Gli uomini Baby Boomer sono oggi i più convinti sostenitori della necessità di insegnare ai figli a parlare di ciò che provano.

Con il 63% di preferenze, superano paradossalmente i padri più giovani (Gen Z e Millennial), che si fermano al 56%. Sembra che proprio chi ha vissuto sulla propria pelle la mancanza di un dialogo emotivo ne riconosca oggi, con maggiore forza, l’importanza vitale per le nuove generazioni.

I nuovi pilastri: ascolto, fiducia ed empatia

Come si traduce, in pratica, questa rottura con il passato? La parola chiave è ascolto attivo. Quasi la metà dei genitori (49%) adotta oggi un approccio basato sulla comprensione costante dei figli, con le madri in prima linea (55%).

Le priorità educative sono cambiate radicalmente:

Fiducia in sé stessi (36%) e empatia (34%) sono i valori su cui puntare.

e sono i valori su cui puntare. Tra chi ha già figli, l’importanza di insegnare a credere nel proprio valore sale al 41% .

. Le giovani donne della Gen Z mettono l’empatia al primo posto (43%), cercando una connessione autentica che superi la mediazione dei social media.

La sfida del genere e lo stigma sociale

Nonostante i progressi, la strada verso una piena maturità emotiva presenta ancora degli ostacoli. Esiste una profonda divergenza di vedute basata sul genere: il 70% degli uomini Gen X crede ancora che maschi e femmine richiedano metodi educativi differenti, una visione che resta forte, seppur in calo, anche tra i Gen Z (59%). Solo il 40% degli italiani ritiene che l’educazione emotiva debba essere identica a prescindere dal sesso del figlio.

Inoltre, lo stigma sulla salute mentale resta un freno potente: solo il 9% degli italiani ritiene che se ne parli apertamente e 3 persone su 4 vedono nel giudizio sociale un ostacolo alla cura di sé.

Tuttavia, come ha sottolineato la psicoterapeuta Corena Pezzella di Unobravo, l’alfabetizzazione emotiva è lo strumento fondamentale per non essere sopraffatti dalla realtà: “Questa esigenza di apertura – ha spiegato la dottoressa – si confronta però con una realtà spesso diversa, dove l’esposizione delle proprie fragilità può essere scoraggiata, con il rischio, in alcuni casi, di alimentare una sensazione di isolamento emotivo che i dati oggi mettono in luce”.

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