Treni, Bruxelles vuole il biglietto unico europeo

Comprare un volo tra due città europee è spesso questione di pochi minuti. Cercare lo stesso viaggio in treno può voler dire aprire più siti, passare da un operatore all’altro, confrontare orari e tariffe che non sempre compaiono nella stessa schermata e, alla fine, acquistare biglietti separati. Con un’incertezza che pesa soprattutto nei viaggi con più tratte: se una coincidenza salta, non è sempre chiaro chi debba accompagnare il passeggero fino alla destinazione finale.

È su questo terreno che interviene la Commissione europea con il pacchetto “one journey, one ticket, full rights (un viaggio, un biglietto, pieni diritti)”. L’obiettivo è rendere più semplice pianificare e prenotare viaggi regionali, a lunga percorrenza e transfrontalieri, in particolare quando il percorso ferroviario coinvolge più operatori. La proposta punta a permettere ai passeggeri di trovare, confrontare e acquistare servizi di compagnie diverse in un unico biglietto, con una sola transazione e sulla piattaforma scelta dal viaggiatore: quella di un operatore ferroviario o un servizio indipendente. Se il passeggero acquista un itinerario ferroviario multi-operatore come biglietto unico e perde una coincidenza, avrà diritto ad assistenza, proseguimento del viaggio, rimborso o compensazione, a seconda dei casi. Non più una tutela limitata alla singola tratta o ai soli casi in cui le compagnie abbiano già accordi di biglietteria integrata, ma una protezione sull’intero viaggio.

Il mercato unico che si ferma alla biglietteria

La ferrovia europea è chiamata da anni a diventare una vera alternativa all’aereo sulle medie distanze e all’auto nei collegamenti tra Paesi vicini. Ma la biglietteria è rimasta uno dei punti più frammentati del sistema. Molti operatori vendono soprattutto attraverso le proprie piattaforme, con offerte che non sempre includono i concorrenti. Le piattaforme indipendenti, a loro volta, non sempre riescono ad avere accesso completo ai biglietti.

Il risultato è un mercato opaco per chi viaggia. Le opzioni disponibili possono esistere, ma non comparire nello stesso posto. Prezzi, tempi di percorrenza, emissioni e coincidenze non sono sempre presentati in modo neutrale e confrontabile. Per Bruxelles, questa frammentazione rende più difficile scegliere il treno, soprattutto sulle tratte internazionali.

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Le nuove regole intervengono su due livelli. Da un lato obbligano le piattaforme a mostrare le offerte in modo trasparente e non discriminatorio, anche con criteri come prezzo, durata, orario di partenza ed emissioni di gas serra, quando disponibili. Dall’altro introducono obblighi di accesso: gli operatori ferroviari dovranno rendere disponibili i propri biglietti alle piattaforme che vogliono venderli, con alcune eccezioni per servizi gestiti da piccole e medie imprese, tratte turistiche o storiche e reti urbane o suburbane isolate.

Cosa significa davvero “biglietto unico”

Nel modello proposto, il biglietto unico non è solo una comodità commerciale. È la condizione che attiva una protezione piena per il passeggero. Un viaggio da una stazione A a una stazione C, passando per una stazione B, non dovrebbe essere spezzato artificialmente in due titoli separati se sulla stessa piattaforma è possibile acquistare l’intero itinerario. Il passeggero deve poter comprare il percorso A-C come un unico viaggio, anche se le tratte sono operate da compagnie diverse.

In caso di coincidenza persa, la responsabilità ricade sull’impresa ferroviaria che ha causato il ritardo. Il passeggero potrà scegliere tra il proseguimento verso la destinazione finale senza costi aggiuntivi o il rimborso del biglietto unico. Avrà inoltre diritto all’assistenza, che può includere pasti, bevande o alloggio se diventa necessario pernottare, e alla compensazione per il ritardo complessivo, salvo il caso in cui abbia scelto il rimborso.

Le compagnie le cui coincidenze sono state perse dovranno inoltre consentire la prosecuzione del viaggio sul primo servizio utile. In pratica, il passeggero non dovrebbe restare bloccato a metà percorso né essere costretto a comprare da sé un nuovo biglietto per arrivare a destinazione.

C’è però un punto tecnico rilevante: i tempi minimi di coincidenza. Quando una piattaforma o un tour operator costruisce un biglietto unico con più tratte, deve rispettare tempi di cambio ragionevoli. Se non lo fa e il passeggero perde la coincidenza, la responsabilità non ricade sulle compagnie ferroviarie. In quel caso, il viaggiatore potrà rivolgersi al venditore o al tour operator per il rimborso integrale del biglietto unico oppure per il rimborso dei costi sostenuti per proseguire il viaggio, oltre a una compensazione pari al 75% del valore del biglietto.

La partita tra operatori, piattaforme e viaggiatori

La proposta non chiede a tutte le piattaforme ferroviarie di vendere indiscriminatamente i biglietti dei concorrenti. L’obbligo più forte riguarda i servizi online controllati da compagnie ferroviarie con una quota pari o superiore al 50% del mercato nazionale del trasporto passeggeri. Se un’altra impresa ferroviaria chiede di vendere i propri biglietti su quella piattaforma, il servizio dovrà includerli accanto agli altri. In alternativa, potrà essere previsto anche un rinvio alla piattaforma dell’operatore richiedente.

L’obiettivo è rendere più visibili i nuovi servizi ferroviari e integrarli nell’offerta complessiva. Per le compagnie più piccole, questo significa poter accedere a canali di vendita già frequentati dai passeggeri. Per le piattaforme indipendenti, significa poter negoziare condizioni più equilibrate con gli operatori dominanti. Per gli utenti, l’effetto atteso è una ricerca più completa e meno condizionata dalla struttura proprietaria del servizio di vendita.

Le nuove regole prevedono anche tempi e procedure. Gli operatori dovranno mettere in vendita i biglietti almeno cinque mesi prima dell’effettuazione del servizio, se questo è già incluso nell’orario ferroviario. Potranno comunque modificare le tariffe o aggiungere nuovi servizi in seguito; in quel caso, i biglietti dovranno essere resi disponibili senza ritardi dopo l’inserimento nell’orario.

Se piattaforme e operatori non riescono a trovare un accordo commerciale, il regolatore nazionale potrà intervenire. Le parti avranno otto mesi per concludere l’intesa; in caso contrario, il regolatore potrà fissarne i termini entro sei mesi dalla ricezione di un reclamo. Inoltre, entro dodici mesi dall’entrata in vigore del regolamento, i servizi online ferroviari considerati indispensabili dovranno mostrare tutti i servizi disponibili nel proprio Paese e integrarli nei risultati di ricerca.

Il dossier passa a Parlamento e Consiglio

La proposta dovrà ora essere esaminata dal Parlamento europeo e dal Consiglio secondo la procedura legislativa ordinaria. Il passaggio negoziale definirà l’equilibrio finale tra obblighi per le imprese, ruolo delle piattaforme, diritti dei passeggeri e competenze dei regolatori nazionali.

Accanto alle nuove regole, la Commissione chiede agli Stati membri di accelerare anche sull’attuazione della direttiva sui sistemi di trasporto intelligenti, in particolare sulla condivisione dei dati multimodali attraverso i punti di accesso nazionali. Senza dati disponibili e interoperabili, la promessa del biglietto unico rischia di restare incompleta.

Per l’Italia il tema incrocia più livelli: i collegamenti transfrontalieri verso Francia, Svizzera, Austria e Slovenia; il ruolo degli operatori nazionali nel mercato europeo; l’integrazione tra alta velocità, lunga percorrenza, servizi regionali e mobilità urbana. Il biglietto unico non costruisce nuove linee e non elimina i colli di bottiglia infrastrutturali. Ma può rendere più leggibile un’offerta che oggi, per molti passeggeri, resta difficile da comporre.

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