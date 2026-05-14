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Milioni di fondi Ue della Pac agli Emirati? L’inchiesta – Ascolta

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Un’indagine internazionale condotta da DeSmog in collaborazione con il quotidiano spagnolo El Diario e l’agenzia di stampa romena G4Media, condivisa con il quotidiano britannico The Guardian LINK rivela che oltre 71 milioni di euro di sussidi agricoli europei sono andati a società legate alla famiglia reale Al Nahyan che guida gli Emirati Arabi Uniti. Nulla di illegale, ma una stortura indesiderata del meccanismo della Pac che stabilisce l’entità dei contributi in base alla terra che si possiede, e che la Commissione vorrebbe cambiare.

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