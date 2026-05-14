Pechino, il summit Trump-Xi: quale ruolo per l’Europa?

Tra Marco Rubio che diventa “Lubio”, l’entusiasmo di Elon Musk e il “boccone amaro” di Taiwan: cosa sta accadendo a Pechino e perché l’Europa deve svegliarsi? E bene, il vertice in Cina tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e Xi Jinping non ha soltanto sancito una tregua pragmatica tra le due superpotenze, ma ha tracciato il perimetro di un nuovo ordine mondiale che mette l’Unione europea di fronte a una sfida esistenziale. Mentre i due leader negoziano accordi commerciali miliardari e discutono i nodi più spinosi del loro rapporto, Bruxelles osserva con crescente inquietudine un “G2” capace di riscrivere le regole del gioco globale.

Per l’Europa, il rischio è duplice: restare schiacciata tra il protezionismo americano e l’esuberanza industriale cinese o, peggio, diventare l’anello debole di una catena economica che non controlla più.

L’espediente Rubio: la Realpolitik del “cambio nome”

Uno dei dettagli più emblematici del clima di pragmatismo che ha avvolto il summit riguarda il Segretario di Stato americano, Marco Rubio. Storicamente considerato un “falco” anti-Pechino e sottoposto a sanzioni dalla Cina per le sue posizioni sui diritti umani, Rubio è riuscito a sbarcare nella capitale cinese grazie a un singolare “workaround” linguistico rivelato dal Guardian.

Secondo fonti diplomatiche, il governo cinese avrebbe iniziato a utilizzare un carattere diverso per traslitterare la sillaba “lu” del cognome di Rubio nei documenti ufficiali. Un “Lubio”, insomma, che ha permesso di aggirare tecnicamente il bando d’ingresso legato alla vecchia grafia, dimostrando come Pechino sia disposta a piegare persino la propria ortografia pur di garantire la continuità del dialogo con l’amministrazione Trump. Un segnale di flessibilità che sottolinea l’urgenza cinese di stabilizzare i rapporti con Washington, a prescindere dalle frizioni ideologiche del passato.

Taiwan e la “Trappola di Tucidide”: i rischi di un conflitto

Sotto i cerimoniali sfarzosi, dalle parate militari alle salve di cannone, passando per l’inno americano risonante in Piazza Tiananmen, la tensione rimane altissima sul dossier Taiwan. Xi Jinping è stato categorico: se la questione non verrà gestita in modo “appropriato”, i due Paesi potrebbero entrare in una rotta di collisione o in uno scontro aperto. Per il leader cinese, l’indipendenza di Taiwan è assolutamente inconciliabile con la pace nello Stretto.

Xi ha esplicitamente evocato la “Trappola di Tucidide”, il concetto storico secondo cui una potenza emergente e una consolidata sono destinate allo scontro. Il leader cinese ha chiesto retoricamente se Cina e Stati Uniti possano invece stabilire un nuovo paradigma di convivenza. Trump, dal canto suo, ha giocato la carta della “diplomazia personale”, definendo Xi un “grande leader” e posticipando una vendita di armi a Taiwan da 13 miliardi di dollari per preservare il clima del vertice.

Il motore dei soldi: Musk, Nvidia e l’export

Il summit ha visto anche il ritorno in pompa magna dei pesi massimi dell’industria americana. Elon Musk (Tesla), Jensen Huang (Nvidia) e Tim Cook (Apple) hanno accompagnato Trump, descrivendo gli incontri come “produttivi” e “meravigliosi”.

I risultati concreti non sono mancati: Pechino ha approvato le licenze per centinaia di mattatoi americani, riaprendo il mercato cinese alla carne bovina statunitense. Questi accordi bilaterali su agricoltura, energia e aviazione confermano che il focus di Trump rimane transazionale: un approccio “America First” che cerca vantaggi immediati, spesso a scapito di un coordinamento con gli alleati storici.

Il ruolo dell’Ue

In questo scenario di “guardinga distensione” tra Washington e Pechino, quale spazio resta per l’Unione europea? Un’analisi dettagliata del think tank European Council on Foreign Relations (Ecfr) invita alla massima cautela. Secondo l’esperto Andrew Small, l’Europa non deve farsi illusioni su una guida chiara o su un “grande accordo” che risolva le tensioni globali.

L’Ecfr avverte che la distensione tra Trump e Xi è fragile e serve a entrambi per guadagnare tempo. Per l’Ue, il vero pericolo è quello che viene definito “Deal Fomo” (Fear of missing out): la paura di restare esclusi dagli affari mentre gli Stati Uniti negoziano quote di mercato privilegiate. Tuttavia, il problema strutturale è ben più profondo: i dati mostrano che il deficit commerciale bilaterale dell’Ue con la Cina è ai massimi storici e lo “choc cinese” sta peggiorando.

L’analisi dell’Ecfr evidenzia un dato allarmante: la concorrenza cinese, sostenuta da massicci sussidi statali, minaccia oggi due terzi della produzione industriale tedesca. Esiste il rischio concreto che interi segmenti dell’industria europea possano collassare sotto il peso di questa rivalità bipolare entro pochi anni.

Destinazione “autonomia strategica”

Il vertice di Pechino conferma che l’amministrazione Trump non sarà un “ancoraggio affidabile” per le strategie europee sulla Cina. Trump preferisce trattare da solo, lasciando a Bruxelles l’onere di gestire le proprie dipendenze tecnologiche e le vulnerabilità delle proprie catene di approvvigionamento.

L’Unione europea deve quindi cambiare passo. Non può limitarsi a sperare in una cooperazione transatlantica che appare sempre più incerta, ma deve costruire la propria autonomia strategica. La sfida per i prossimi anni sarà proteggere il mercato interno dalla deindustrializzazione e diversificare i partner, guardando non solo a Washington, ma rafforzando i legami con il resto del G7 e con i partner asiatici. Solo così l’Europa potrà evitare di diventare il “danno collaterale” della trasformazione epocale che Xi e Trump hanno iniziato a negoziare tra le mura della Città Proibita.

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