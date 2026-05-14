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Prato, sequestrano e seviziano un uomo per un debito da 10mila euro

In quattro, tutti di origine pakistana, sono stati arrestati dopo l'irruzione degli agenti di polizia nel luogo delle torture

CronacaPrimo Piano
REDAZIONE
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Polizia Squadra Mobile
Polizia Squadra Mobile
1 ' di lettura

PRATO – Un incubo fatto di sequestro, torture e minacce di morte, iniziato nel cuore del distretto pratese e finito in Pakistan attraverso la crudeltà di una videochiamata. La Squadra Mobile di Prato ha arrestato quattro uomini di nazionalità pakistana – di 59, 42, 42 e 37 anni – in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Firenze.

Le accuse sono pesantissime: sequestro di persona a scopo di estorsione, tortura, rapina e lesioni aggravate. I fatti risalgono ai primi giorni di febbraio, quando un connazionale degli arrestati è stato prelevato e segregato per circa quarantott’ore. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, la vittima sarebbe stata tenuta prigioniera tra il 31 gennaio e il 2 febbraio, sottoposta a brutali violenze fisiche per costringerla a saldare un presunto debito di 10mila euro.

A far scattare le indagini è stata la denuncia di un familiare, che aveva appreso dai parenti in Pakistan del rapimento in corso. Per esercitare una pressione psicologica ancora più feroce, i sequestratori avevano infatti contattato in videochiamata il padre della vittima, residente nel paese d’origine, mostrandogli il figlio durante i maltrattamenti e minacciando di ucciderlo se non fosse stata versata l’intera somma richiesta.

Il blitz della polizia è scattato la mattina del 2 febbraio, dopo che l’attività investigativa era riuscita a circoscrivere l’ambiente lavorativo della vittima e a individuare il covo dove l’uomo era nascosto. Gli agenti hanno fatto irruzione nel locale, liberando il prigioniero e ponendo fine alle violenze. Le successive indagini hanno permesso di definire i ruoli di ciascuno dei quattro indagati, portando alla contestazione del reato di tortura, introdotto per punire condotte di particolare crudeltà che infliggono gravi sofferenze fisiche e psichiche. Gli arrestati si trovano ora nel carcere della città a disposizione dell’autorità giudiziaria.

© Riproduzione riservata

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