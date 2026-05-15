Giornata internazionale della Famiglia, come sta cambiando in Italia e in Europa

Il 15 maggio, Giornata Internazionale della Famiglia, ci invita a guardare oltre la retorica e a osservare una realtà che i numeri descrivono con spietata chiarezza: la famiglia tradizionale, come l’abbiamo conosciuta per secoli, sta cedendo il passo a un mosaico di esistenze molto più frammentate. In un’Europa che invecchia e in un’Italia che segna nuovi minimi storici, il concetto stesso di “casa” sta cambiando pelle.

La solitudine è il nuovo standard

Il cambiamento più evidente dell’ultimo decennio non riguarda chi nasce, ma chi resta solo. Nel 2025, l’Unione europea conta 203,1 milioni di nuclei familiari, ma la categoria che cresce più velocemente è quella degli adulti che vivono soli, arrivata a 76,1 milioni. Tra il 2016 e il 2025, questa tipologia è esplosa con un incremento del 19,2%, superando di gran lunga la crescita delle coppie senza figli (+3,3%).

In Italia, il fenomeno è ancora più pervasivo: come riportano i dati Istat, oltre una famiglia su tre (37,1%) è ormai composta da una sola persona. Solo vent’anni fa, questa quota era ferma al 25,9%. Questo processo di “semplificazione” ha ridotto la dimensione media della famiglia italiana a soli 2,2 componenti, segnando il tramonto definitivo delle famiglie numerose di una volta.

Perché l’Italia è l’epicentro della crisi

Se l’Europa intera soffre di un calo della fecondità (passata da 1,57 figli per donna nel 2010 a 1,34 nel 2024), l’Italia rappresenta il caso limite. Con una media di 1,14 figli per donna nel 2025, il nostro Paese tocca un nuovo minimo storico. In alcune aree, come la Sardegna, la fecondità è scesa all’incredibile valore di 0,85, mentre solo il Trentino-Alto Adige mantiene un primato di relativa “tenuta” con 1,40.

Ma c’è un dato più profondo: il calo delle nascite in Italia non è solo una scelta delle coppie, ma una questione strutturale. Anche se le donne italiane volessero avere lo stesso numero di figli delle francesi (1,61), nascerebbero comunque meno bambini che in Francia perché in Italia ci sono ormai troppo pochi potenziali genitori a causa di decenni di bassa fecondità. Le nascite nel 2025 sono state appena 355mila, un crollo del 3,9% in un solo anno.

Longevità e invecchiamento “dinamico”

Mentre le culle restano vuote, le case si riempiono di “grandi anziani”. L’Italia è il Paese più vecchio dell’Unione europea, con il 24,7% della popolazione sopra i 65 anni, contro una media europea del 22,0%. L’età mediana degli italiani ha raggiunto i 49,1 anni, quasi un decennio in più rispetto ai 39,6 anni dell’Irlanda.

Tuttavia, i dati suggeriscono di cambiare prospettiva: l’invecchiamento anagrafico è una semplificazione del passato. Se usassimo una soglia dinamica, basata cioè non sugli anni compiuti ma sulla speranza di vita residua, scopriremmo che la quota di persone “anziane” nel senso reale (con meno di 13 anni di vita davanti) sarebbe solo del 12,3%, la metà rispetto al dato ufficiale. Perché? E bene: viviamo di più e meglio: la speranza di vita in Italia è di 81,7 anni per gli uomini e 85,7 per le donne, con un divario di genere che si è ridotto a soli 4 anni, un livello che non si vedeva dal 1953.

Immigrazione contro lo spopolamento

Un altro dato rilevante è che senza l’apporto dei nuovi cittadini, la popolazione italiana sarebbe in caduta libera. Nel 2025, il saldo migratorio positivo di +296mila unità ha quasi interamente compensato il deficit naturale tra nati e morti. Al 1° gennaio 2026, gli stranieri residenti sono 5,56 milioni (9,4% del totale), mentre i cittadini italiani sono diminuiti di 189mila unità in un solo anno. Le acquisizioni di cittadinanza sono state 196mila, nonostante nuove restrizioni normative abbiano frenato i flussi rispetto agli anni precedenti.

Famiglia e Lavoro: la conciliazione

Il cambiamento demografico si intreccia con quello economico. In Europa, la presenza di figli modifica drasticamente i ritmi lavorativi: se nelle famiglie senza figli il 42,6% degli adulti lavora a tempo pieno, questa quota scende al 39,1% nelle famiglie con bambini. Al contrario, nelle case con figli è molto più comune che almeno un adulto lavori part-time (22,2%) o che ci sia una divisione tra un partner che lavora e uno che non lo fa (31,9%). Paesi come la Slovacchia (49,7%) e la Grecia (45,2%) hanno le quote più alte di nuclei dove un adulto è “fuori” dal mercato del lavoro, spesso per necessità di cura.

La fotografia del 2025 ci mostra una società in cui la “famiglia-nucleo” (coppia con figli) rappresenta ormai solo il 28,4% delle famiglie italiane. Stiamo diventando un continente di single, molto longevi e con reti familiari sempre più sottili. La sfida per i prossimi anni non sarà solo incentivare le nascite, ma ripensare un sistema di protezione sociale e di lavoro nato per un mondo di famiglie numerose che, semplicemente, non esiste più.

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