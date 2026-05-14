Conte (assessore Bilancio): “Innovare su tecnologia, pensiero e regole”

(Adnkronos) – “Di questa due giorni mi hanno colpito almeno tre aspetti, anzitutto il richiamo del segretario a un’innovazione non solo tecnologica, ma anche di pensiero e di regole: credo che sia necessario avere regole nuove per reagire alle nuove sfide”. Lo ha dichiarato Emmanuel Conte, assessore al Bilancio del Comune di Milano, in occasione degli ‘Stati generali delle ingegnerie – Innovazioni per un futuro comune’, il convegno organizzato dall’Ordine degli ingegneri della provincia di Milano all’Acquario civico meneghino per riflettere su come l’innovazione possa aiutare ad affrontare le grandi sfide globali.

“Il secondo aspetto”, ha continuato Conte, “è che non sono gli ‘Stati generali dell’ingegneria’, ma ‘delle ingegnerie’, proprio a sottolineare come oggi ci sia bisogno di competenze multidisciplinari per affrontare la complessità in cui viviamo. Il terzo elemento riguarda il posto dove siamo, un acquario”: qui si sono riuniti “tutti gli attori della società pubblica, ingegneri, politica, amministratori, ricercatori, start up, tutti insieme per immaginare un nuovo futuro. Questi tre aspetti”, ha concluso l’assessore, “danno un grande valore politico e tecnico a questa due giorni”.

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