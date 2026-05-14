Hiv: svolta nella prevenzione, disponibile in Italia la PrEP long acting Video News 14 Maggio 2026 15:30 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Trasporti: al Transpotec-Nme Asstra delinea il futuro della mobilità collettiva Video News Legno, Semeraro (Rilegno): “Dal recupero al riutilizzo, l’economia circolare si costruisce con i Video News Rilegno, Bertolini (Bocconi): “Serve un’alleanza tra filiera del legno e imprese per valorizzare la Video News Rilegno, De Lucchi: “Un materiale sostenibile, primitivo e indispensabile per l’uomo” Video News Trump-Xi Jinping, la stretta di mano “super strong” Video News Milioni di fondi Ue della Pac agli Emirati? L’inchiesta Video News Forum Educazione Finanziaria 2026. Aief mette a confronto istituzioni, e professionisti del settore Video News Foreign press review – May 11, 2026 Video News The italian diplomatic activity from abroad – May 11, 2026 Video News Carà (Ordine Ingegneri Milano), “imprevisto è costante nei cantieri, va gestito” Video News Arte, al MAXXI la mostra “Italia di Moda” racconta i luoghi del Paese in 48 scatti Video News A Palazzo Gromo Losa l’ottava edizione del Bilancio di Sostenibilità Territoriale di A2A Carica altri Firenze nubi sparse enter location 20.8 ° C 21.7 ° 18.5 ° 42 % 8.2kmh 40 % Gio 20 ° Ven 15 ° Sab 16 ° Dom 21 ° Lun 19 ° Ultimi articoli Economia Voli cancellati e caro carburante, la commissione Ue tutela i passeggeri Economia Toscana da record: salgono a venti le Bandiere Blu nel 2026 Demografica In Francia basta un euro per mangiare in mensa universitaria Demografica A 100 anni Guido sfida il Pafagai: “Ho scoperto la montagna a 80 anni, ora non mi fermo più Salute e Benessere Gigliuto (Istituto Piepoli): “7 italiani su 10 pronti a donare plasma ma poca informazione” SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Trasporti: al Transpotec-Nme Asstra delinea il futuro della mobilità collettiva Video News Legno, Semeraro (Rilegno): “Dal recupero al riutilizzo, l’economia circolare si costruisce con i Video News Rilegno, Bertolini (Bocconi): “Serve un’alleanza tra filiera del legno e imprese per valorizzare la Video news Video News Trasporti: al Transpotec-Nme Asstra delinea il futuro della mobilità collettiva Video News Legno, Semeraro (Rilegno): “Dal recupero al riutilizzo, l’economia circolare si costruisce con i Video News Rilegno, Bertolini (Bocconi): “Serve un’alleanza tra filiera del legno e imprese per valorizzare la