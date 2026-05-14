Voli cancellati e caro carburante, la commissione Ue tutela i passeggeri

BRUXELLES – Crescono le cancellazioni dei voli, aumentano i costi operativi e le compagnie aeree iniziano a rallentare assunzioni e investimenti. Il settore dell’aviazione europea affronta una fase delicata, segnata dalle tensioni internazionali in Medio Oriente e dal forte aumento del prezzo del cherosene.

Secondo i dati diffusi nelle ultime settimane, nel solo mese di aprile sarebbero stati cancellati oltre 52mila voli, con un aumento di circa il 50 per cento rispetto al 2025. Diverse compagnie stanno inoltre riducendo alcune tratte considerate meno sostenibili dal punto di vista economico.

Il rincaro del carburante arriva proprio alla vigilia della stagione estiva, periodo strategico per il trasporto aereo europeo, quando milioni di persone si spostano per vacanze e viaggi di lavoro.

In questo scenario è intervenuta la commissione europea, che ha ribadito come l’aumento del costo del carburante rientri nei normali rischi imprenditoriali delle compagnie e non possa ricadere direttamente sui passeggeri.

Secondo le linee guida diffuse da Bruxelles, in caso di cancellazione di un volo legata al caro-cherosene, i viaggiatori mantengono il diritto al rimborso del biglietto o alla riprotezione su un altro collegamento, oltre alla possibile compensazione economica prevista dal regolamento europeo. Gli importi possono variare tra 250 e 600 euro in base alla distanza della tratta.

La commissione ha chiarito inoltre che le compagnie non possono applicare aumenti retroattivi sui biglietti già acquistati per recuperare i maggiori costi del carburante.

Restano obbligatorie anche le forme di assistenza in aeroporto in caso di ritardi o cancellazioni prolungate, tra cui pasti, bevande, pernottamenti e trasferimenti.

Parallelamente Bruxelles ha avviato una consultazione pubblica sulle nuove regole relative agli aiuti di Stato per aeroporti e trasporto aereo, con possibili sostegni agli scali più piccoli e misure straordinarie per affrontare le difficoltà economiche del settore.

L’estate 2026 si apre così con un clima di forte incertezza per il traffico aereo europeo, stretto tra domanda elevata, costi energetici in crescita e instabilità internazionale.