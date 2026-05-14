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Toscana da record: salgono a venti le Bandiere Blu nel 2026

Tra conferme storiche e nuovi ingressi, la regione rafforza la presenza tra le eccellenze italiane del turismo balneare sostenibile

Economia
REDAZIONE
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FIRENZE – La Toscana consolida la propria presenza tra le regioni italiane simbolo del turismo sostenibile e della qualità ambientale. Per il 2026 salgono infatti a 20 le località premiate con la bandiera blu, il riconoscimento internazionale assegnato dalla FEE – Foundation for Environmental Education alle destinazioni balneari che rispettano elevati standard ambientali e turistici.

La novità dell’anno è rappresentata da Monte Argentario, che entra ufficialmente nell’elenco delle spiagge premiate, contribuendo a portare il totale regionale a quota venti.

A livello nazionale sono 257 i comuni italiani che hanno ottenuto il vessillo, assegnato sulla base di parametri che riguardano non solo la qualità delle acque di balneazione, ma anche la gestione del territorio, i servizi, la sicurezza, l’accessibilità e le politiche ambientali adottate dalle amministrazioni.

La costa toscana conferma così una presenza diffusa lungo tutto il litorale.

In provincia di Massa Carrara il riconoscimento va a Marina di Carrara Centro-Ovest e Marina di Massa. Quattro invece le località premiate nel territorio lucchese: Forte dei Marmi, Pietrasanta, Lido di Camaiore e Viareggio.

Nel pisano ottengono la bandiera blu Calambrone/Tirrenia e Marina di Pisa.

Numerose anche le conferme sulla costa livornese, con i riconoscimenti assegnati a Livorno/Quercianella, Castiglioncello, Marina di Cecina, Marina di Bibbona, Marina di Castagneto Carducci, San Vincenzo, il Parco della Sterpaia a Piombino e Marciana Marina all’Isola d’Elba.

Cinque infine le località premiate nel grossetano: Follonica, Castiglione della Pescaia, Marina di Grosseto, Monte Argentario e Orbetello.

La bandiera blu viene assegnata alle località che dimostrano continuità nella tutela ambientale e nella qualità dei servizi offerti. Tra gli elementi valutati figurano la pulizia delle spiagge, la raccolta differenziata, la depurazione delle acque, la mobilità sostenibile, la sicurezza e le attività di educazione ambientale rivolte a cittadini e turisti.

© Riproduzione riservata

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