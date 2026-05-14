The italian diplomatic activity from abroad – May 11, 2026 Video News 14 Maggio 2026 13:05 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Foreign press review – May 11, 2026 Video News Carà (Ordine Ingegneri Milano), “imprevisto è costante nei cantieri, va gestito” Video News Arte, al MAXXI la mostra “Italia di Moda” racconta i luoghi del Paese in 48 scatti Video News A Palazzo Gromo Losa l’ottava edizione del Bilancio di Sostenibilità Territoriale di A2A Video News Hiv: infettivologa Castagna (San Raffaele), “Con cabotegravir obiettivo è ridurre infezioni” Video News Hiv: Antinori (Spallanzani), “Long acting per persone non aderenti a cura o prevenzione” Video News Hiv: Gori (Sacco), “PrEP long acting rivoluzionaria, favorisce aderenza a terapia” Video News Hiv: Zocchetti (ViiV Healthcare), “Due studi confermano efficacia di cabotegravir” Video News Luraschi (Ordine Ingegneri Milano), “Ia non ha coscienza, va gestita da etica umana” Video News Aids: Palermo (ViiV Healthcare), “PrEP long acting risponde a bisogni di chi fatica ad aderire’ Video News Pili (Fnm), “il mondo del lavoro chiede evoluzione competenze” Video News Salus tv n° 19 del 13 maggio 2026 Carica altri Firenze nubi sparse enter location 20.8 ° C 21.7 ° 18.5 ° 42 % 8.2kmh 40 % Gio 20 ° Ven 15 ° Sab 16 ° Dom 21 ° Lun 19 ° Ultimi articoli Finanza Incontro Trump-Xi, a Pechino è pareggio su dazi, Hormuz e chip Lavoro Innovazione, Pili (Fnm): “Motivare giovani a evoluzione competenze” Lavoro Lavoro, Carà (Ordine Ingegneri Milano): “Importante gestione imprevisti nei cantieri” Salute e Benessere Hantavirus, topi come serbatoio: dobbiamo temere i ratti in città? Sport nazionale MotoGP, l’Aprilia detta legge al Montmeló: Bezzecchi sfida Martín SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Foreign press review – May 11, 2026 Video News Carà (Ordine Ingegneri Milano), “imprevisto è costante nei cantieri, va gestito” Video News Arte, al MAXXI la mostra “Italia di Moda” racconta i luoghi del Paese in 48 scatti Video news Video News Foreign press review – May 11, 2026 Video News Carà (Ordine Ingegneri Milano), “imprevisto è costante nei cantieri, va gestito” Video News Arte, al MAXXI la mostra “Italia di Moda” racconta i luoghi del Paese in 48 scatti