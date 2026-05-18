Grave nello scontro in moto contro l’auto sulla regionale 71

CORTONA – Un grave incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di oggi lungo la strada regionale 71, nel territorio del comune di Cortona, in prossimità della frazione di Terontola. Intorno alle 17 la centrale del 118 dell’Asl Toscana Sud Est è stata allertata a seguito di un violento scontro che ha visto coinvolte un’automobile e una motocicletta.

L’impatto ha causato il ferimento di due persone. Ad avere la peggio è stato un uomo di 37 anni, le cui condizioni sono apparse subito critiche ai sanitari giunti sul posto. Per lui è stato fatto levare in volo l’elisoccorso regionale Pegaso 2, che ha provveduto al trasferimento d’urgenza, in codice rosso, verso il policlinico Santa Maria alle Scotte di Siena. Nell’incidente è rimasta ferita anche una giovane donna di 27 anni; dopo aver ricevuto le prime cure sul posto, è stata trasportata in codice giallo all’ospedale di Nottola.

L’emergenza ha richiesto il dispiegamento di un massiccio schieramento di soccorsi. Sul luogo del sinistro sono intervenute l’ambulanza infermierizzata della Misericordia di Cortona, l’ambulanza infermierizzata della Misericordia di Castiglion Fiorentino e l’automedica proveniente da Castiglione del Lago. Presenti anche le squadre dei vigili del fuoco, che hanno collaborato alla messa in sicurezza dei mezzi e dell’area, e le forze dell’ordine, per gestire i rilievi e la viabilità.