Gratuità dei trasporti pubblici per i pendolari dell’Esercito, il sindacato Lrm rinnova l’appello

LIVORNO – Il sindacato militare dell’Esercito italiano Lrm (Libera rappresentanza dei militari) torna a bussare con forza alla porta della Regione Toscana. È stata inviata questa mattina (19 maggio) una nuova richiesta ufficiale di incontro al presidente Eugenio Giani per sbloccare l’annosa questione della gratuità dei trasporti pubblici per il personale pendolare dell’Esercito italiano, sul modello di quanto già avviene in numerose altre regioni d’Italia.

Il sindacato denuncia “una disparità di trattamento non più sostenibile”. Oggi, grazie all’applicazione Board Support, la gratuità o le forti agevolazioni sui mezzi pubblici in Toscana sono già garantite ad altri corpi del comparto difesa e sicurezza, come l’Arma dei carabinieri e la Capitaneria di porto, escludendo di fatto le donne e gli uomini dell’Esercito.

“Chiediamo alla Regione un passo avanti concreto e di buon senso – dichiara Vito Capogna, presidente per la regione Toscana di Lrm – L’apertura alla gratuità ai militari dell’Esercito non è un privilegio, ma un investimento a costo zero sulla sicurezza dei cittadini. La presenza di personale in divisa o comunque addestrato a bordo di treni e autobus funge da straordinario deterrente contro gli atti di violenza, le aggressioni al personale di bordo e la microcriminalità. I fatti di cronaca degli ultimi mesi dimostrano che c’è un disperato bisogno di sicurezza sui mezzi pubblici”.

Nella Pec inviata al governatore Giani, Lrm sottolinea come il personale dell’Esercito – già impiegato capillarmente sul territorio nazionale in compiti di ordine pubblico come l’operazione Strade Sicure – possieda la formazione e il senso del dovere necessari per intervenire prontamente in situazioni di emergenza, sia sul fronte della sicurezza che su quello del primo soccorso sanitario, offrendo un supporto vitale al personale di Ferrovie dello Stato e Autolinee Toscane.

Il sindacato Lrm auspica che questa ennesima sollecitazione non cada nel vuoto e che il presidente Giani conceda l’audizione richiesta in tempi brevi. “Diverse regioni italiane hanno già stipulato questi accordi con successo, traendone benefici immediati per la cittadinanza – conclude Capogna – Siamo certi che la Toscana non vorrà essere da meno nel riconoscere il valore dei nostri militari e nel tutelare i passeggeri e i lavoratori del trasporto pubblico locale”.