Ritrovato dopo giorni un 60enne scomparso a Pratovecchio Stia

AREZZO – Dopo ore e ore di ricerche con lo spiegamento di carabinieri, vigili del fuoco del distaccamento di Pratovecchio-Stia e del comando provinciale di Arezzo, di volontari e Soccorso alpino e speleologico, stamattina (19 maggio) i militari dell’Arma di Bibbiena hanno rintracciato il 60enne scomparso da Pratovecchio-Stia nella serata di venerdì scorso.

Fondamentale la segnalazione di un uomo che ha riconosciuto la persona scomparsa avendo visto una fotografia diffusa durante le ricerche.

L’uomo, che ha notato lo scomparso camminare per le strade di Stia, ha immediatamente allertato i militari dell’Arma che hanno concentrato le ricerche nella zona indicata, portandosi anche alla stazione di Stia dove lo hanno rintracciato, in buone condizioni psico-fisiche, mentre stava per prendere un treno per Arezzo.

I carabinieri hanno comunque fatto confluire sul posto i medici del 118 di Pratovecchio-Stia, i quali hanno trasportato il 60enne in ospedale presso per gli accertamenti sanitari del caso.

Della scomparsa era stata anche informata la procura di Arezzo, che ha saputo immediatamente dell’avvenuto ritrovamento. Adesso i carabinieri stanno ricostruendo tutto ciò che ha fatto l’uomo durante le ore in cui non ha dato notizie di sé.