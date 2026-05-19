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Il 23 e 24 maggio Challenge Eroica Juniores 2026 sulle strade bianche toscane

Sport nazionale
REDAZIONE
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(Adnkronos) – Saranno 28 le squadre al via della Challenge Eroica Juniores 2026, con formazioni provenienti da Francia, Spagna, Slovenia e Repubblica Ceca, a conferma del respiro internazionale della manifestazione. Il 23 e 24 maggio le strade bianche tra Santa Fiora, Chiusdino, Siena e Montalcino ospiteranno un fine settimana articolato su due prove e un’unica classifica, pensata per valorizzare continuità e completezza nella categoria juniores. Lo scrive l’organizzazione. La Challenge mette insieme due gare con caratteristiche diverse ma complementari, costruite per offrire un banco di prova tecnico completo. Sabato 23 maggio si apre con la Tuscany Cycling Academy Juniores Santa Fiora–Chiusdino: 115 chilometri e 1.890 metri di dislivello tra Amiata e colline metallifere. Un tracciato mosso, con continui cambi di ritmo e salite come Casale di Pari e Chiusdino. 

Domenica 24 maggio è il giorno della VI Eroica Juniores – Coppa Andrea Meneghelli Siena–Montalcino, 107,7 chilometri e circa 2.000 metri di dislivello tra Crete Senesi e Val d’Orcia. Le strade bianche incidono sull’andamento della gara e rendono determinante la gestione della corsa, fino all’arrivo a Montalcino. Le due prove si distinguono per sviluppo e difficoltà: più aperta la prima giornata, più selettiva la seconda. Elemento comune è il fondo sterrato, che richiede attenzione, capacità di guida e lettura del percorso. 

Nel corso del weekend saranno assegnate cinque maglie di classifica: Generale – Eroica, Giovani – Estra Energie, Sprint – Massigen, GPM – Vangi, Combattività – TerreCablate. Saranno 28 le squadre al via, con presenze internazionali da Francia, Spagna, Slovenia e Repubblica Ceca. Il weekend sarà accompagnato anche da iniziative dedicate ai giovani e al territorio: il Giocociclismo a Chiusdino e Siena, la Pedalata per la Legalità ai Giardini La Lizza e attività di educazione stradale rivolte ai più giovani. Le due giornate saranno trasmesse in diretta: 23 maggio: dalle ore 14.30 su Canale 3 Toscana e TVL Pistoia (CH14), oltre che in streaming sui canale Facebook di Toscana Sprint e Federciclismo; 24 maggio: dalle ore 15.30 sugli stessi canali. Previsti anche servizi su Tgr Toscana e Rai Sport. 

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