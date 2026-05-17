Il ‘signor Mattarella’ trionfa agli Internazionali, dalla standing ovation al trofeo a Sinner

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Una lunghissima standing ovation del Foro Italico e ripetuti cori ‘Sergio Sergio’ hanno accolto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella al suo arrivo alla tribuna autorità del centrale. L’accoglienza riservata al Capo dello Stato è calorosa e fragorosa. Resterà il simbolo della giornata, insieme a quel ”signor Mattarella” che un emozionato Jannik Sinner gli rivolgerà al momento della premiazione. Il capo dello Stato saluta alcune personalità presenti, tra gli altri il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, Matteo Renzi, Paolo Barelli, i ministri Francesco Lollobrigida, Andrea Abodi, Carlo Nordio, il vicepremier Matteo Salvini, il presidente della Camera Lorenzo Fontana, prima di raggiungere il posto assegnato, al fianco del presidente della Federtennis Angelo Binaghi. Il catino del centrale del Foro Italico lo festeggia, urla il suo nome e si lascia andare ad un applauso che sembra non terminare mai. Poi l’inno nazionale cantato tutti insieme, prima di lasciare spazio allo sport. La partita è Sinner-Ruud, si giocano il titolo degli internazionali di Roma. Mattarella assiste attento al gioco, fino all’applauso liberatorio al punto vincente del fuoriclasse italiano, numero uno al mondo.

Un breve scambio di battute con Adriano Panatta, poi il presidente ‘torna in scena’, questa volta sulla terra rossa del campo di gioco per la premiazione. Prima applaude sportivamente e stringe la mano allo sconfitto, il norvegese Casper Ruud. Subito dopo, Mattarella consegna il trofeo a Jannik Sinner, che abbraccia Adriano Panatta sul palchetto della premiazione, in un simbolico passaggio di consegne a 50 anni di distanza dall’ultima vittoria di un italiano agli internazionali di Roma. “E’ un grandisismo onore essere qui sul palco con il presidente, quando c’è… il signor Mattarella al mio fianco sono sempre molto emozionato, riesco sempre a mettermi in posizioni non piacevoli”, dice Sinner scatenando l’ilarità generale e allargando ancor di più il sorriso al Capo dello Stato.

Prima di lasciare il Foro Italico, Mattarella incontra anche Andrea Vavassori e Simone Bollelli, vincitori della finale del doppio maschile. “Complimenti, è stata una partita molto combattuta”, dice il Capo dello Stato e prosegue: “Singolo e doppio insieme, un en plein. Come l’anno scorso” (quando era toccato alle donne, ndr.).

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