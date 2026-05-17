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Approda in Toscana per due giorni il tour elettorale di Nicola Fratoianni per le amministrative

Sarà domani (18 maggio) e martedì nei Comuni capoluoghi al voto il 24 e 25 maggio per Avs e i candidati sindaci di centrosinistra

Politica
REDAZIONE
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Nicola Fratoianni (foto FB)
Meno di 1 ' di lettura

FIRENZE – Continua il tour elettorale di Nicola Fratoianni nel paese a sostegno delle liste di Avs e dei candidati sindaci del centrosinistra. Domani (18 maggio) e martedì Fratoianni sarà in Toscana.

Domani pomeriggio il leader rossoverde sarà a Viareggio alle 15,30/16 di fronte al Teatro Politeama da dove il leader rossoverde raggiungerà  alle ore 16,15 Lettera 22 in via Mazzini 84. Alle 18 sarà in piazza Giovanni XXIII a Pistoia dove interverrà con il candidato sindaco del centrosinistra Giovanni Capecchi alla manifestazione Insieme vince Pistoia.

Infine a Sesto Fiorentino, alle  21 all’Unione Operaia di Colonnata, manifestazione di chiusura insieme al candidato sindaco Damiano Sforzi e al capogruppo di Avs alla Regione Toscana Lorenzo Falchi. 

Martedi alle 11 Fratoianni a Firenze, Palazzo Bastogi via Cavour 18, interverrà alla conferenza stampa Banche disarmate, quindi nel pomeriggio alle 15,30 sarà a Cascina al bar Il Corso in corso Matteotti insieme al candidato sindaco Michelangelo Betti e a Prato alle 18 ad aTipico in piazza Buonamici. Infine alle 21 Fratoianni concluderà il tour in Toscana ad Arezzo in piazza San’Agostino.

© Riproduzione riservata

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