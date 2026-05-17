Approda in Toscana per due giorni il tour elettorale di Nicola Fratoianni per le amministrative

FIRENZE – Continua il tour elettorale di Nicola Fratoianni nel paese a sostegno delle liste di Avs e dei candidati sindaci del centrosinistra. Domani (18 maggio) e martedì Fratoianni sarà in Toscana.
Domani pomeriggio il leader rossoverde sarà a Viareggio alle 15,30/16 di fronte al Teatro Politeama da dove il leader rossoverde raggiungerà alle ore 16,15 Lettera 22 in via Mazzini 84. Alle 18 sarà in piazza Giovanni XXIII a Pistoia dove interverrà con il candidato sindaco del centrosinistra Giovanni Capecchi alla manifestazione Insieme vince Pistoia.
Infine a Sesto Fiorentino, alle 21 all’Unione Operaia di Colonnata, manifestazione di chiusura insieme al candidato sindaco Damiano Sforzi e al capogruppo di Avs alla Regione Toscana Lorenzo Falchi.
Martedi alle 11 Fratoianni a Firenze, Palazzo Bastogi via Cavour 18, interverrà alla conferenza stampa Banche disarmate, quindi nel pomeriggio alle 15,30 sarà a Cascina al bar Il Corso in corso Matteotti insieme al candidato sindaco Michelangelo Betti e a Prato alle 18 ad aTipico in piazza Buonamici. Infine alle 21 Fratoianni concluderà il tour in Toscana ad Arezzo in piazza San’Agostino.