Incendio Monte Faeta, l’europarlamentare Nardella: “Possibile attivare il fondo di solidarietà Ue”

SAN GIULIANO TERME – “Sono convinto che vi possano essere le condizioni per attivare il Fondo di solidarietà Ue per gli interventi di messa in sicurezza e ripristino dei territori colpiti da calamità naturali e incendi, ma anche Restore, il regolamento dell’Unione Europea che dedica risorse specifiche al risanamento degli ecosistemi”.

Così il parlamentare europeo Dario Nardella che nel tardo pomeriggio di oggi (sabato 16 maggio 2026) è arrivato ad Asciano per un sopralluogo sui versanti del Monte Faeta colpiti dal grave incendio delle settimane scorse, accolto dal consigliere regionale Matteo Trapani, dal sindaco di San Giuliano Terme Matteo Cecchelli e dai consiglieri comunali Raffaele Matteoni e Andrea Garfagnini.

“Per questo nei giorni scorsi ho presentato un’interrogazione prioritaria alla Commissione Ue – ha proseguito Nardella -: è inteso, comunque, che se vi fossero le condizioni per attivare questo strumento, che è stato fondamentale in occasione delle alluvioni del 2023 in Emilia Romagna e Toscana, sarebbe comunque necessaria un richiesta da parte del governo italiano”.

Sulla stessa lunghezza d’onda anche Trapani che ha preannunciato pure una mozione in consiglio regionale (primi firmatari anche Massimiliano Ghimenti e Antonio Mazzeo che sarà posta all’ordine della prossima seduta con l’obiettivo d’impegnare la giunta regionale “ad attivarsi nei confronti del governo perché siano celermente valutate le condizioni per il riconoscimento dello stato di emergenza nazionale’’ e “la possibilità di ricorrere agli strumenti previsti dal Fondo di solidarietà Ue” ma anche “a prendere in considerazione la possibilità di un piano straordinario specifico sul territorio dei Monti Pisani colpiti dall’incendio consolidando il sistema regionale di antincendio boschivo” oltra e prendere in considerazione “la possibilità di destinare all’incendio del Monte Faeta l’avanzo di bilancio del consiglio regionale”.

Soddisfatto il sindaco Matteo Cecchelli: “Per noi adesso la priorità è avviare quanto prima gli interventi necessari per mettere in sicurezza i versanti montuosi colpiti dall’incendio – ha detto-: per questo già da ieri sono iniziati i primi sopralluoghi, ma la possibilità di avere a disposizione le risorse necessarie nel più breve tempo possibile diventa determinante dato che è necessario effettuare almeno gli interventi necessari prima del prossimo inverno”.