14.6 C
Firenze
venerdì 15 Maggio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Cade dal monopattino: grave in elisoccorso all’ospedale

Un giovane di 28 anni è rimasto gravemente ferito a Follonica: trasportato prima a Grosseto poi alle Scotte di Siena

CronacaPrimo Piano
REDAZIONE
REDAZIONE
Precipita da oltre due metri: operaio in gravissime condizioni
(Foto Fb Eugenio Giani)
Meno di 1 ' di lettura

FOLLONICA – Grave incidente stradale nella serata di ieri (14 maggio) a Follonica, in via Eolie, dove un giovane di 28 anni è rimasto gravemente ferito a seguito della caduta dal proprio monopattino. Il sinistro ha fatto scattare l’allarme al 118 dell’Asl Toscana Sud Est poco dopo le 21.

Sul posto è intervenuta immediatamente un’ambulanza della Croce Rossa di Follonica per prestare i primi soccorsi. Valutata la gravità del quadro clinico e i traumi riportati dal ventottenne, i sanitari hanno disposto il trasferimento d’urgenza con il massimo codice di gravità. 

Il paziente è stato inizialmente trasportato all’elisuperficie di Grosseto, dove ad attenderlo c’era l’elisoccorso Pegaso 2. Il velivolo ha poi provveduto al successivo e rapido trasferimento del giovane verso il policlinico Santa Maria alle Scotte di Siena, centro di riferimento per i casi più complessi, dove si trova ricoverato.

Restano da chiarire la dinamica esatta del sinistro e le cause che hanno portato alla perdita di controllo del mezzo.

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
14.6 ° C
15.8 °
13.4 °
63 %
3.1kmh
75 %
Ven
15 °
Sab
16 °
Dom
22 °
Lun
21 °
Mar
20 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (2089)ultimora (1091)Video Adnkronos (331)ImmediaPress (216)lavoro (111)salute (89)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati