Cade dal monopattino: grave in elisoccorso all’ospedale

FOLLONICA – Grave incidente stradale nella serata di ieri (14 maggio) a Follonica, in via Eolie, dove un giovane di 28 anni è rimasto gravemente ferito a seguito della caduta dal proprio monopattino. Il sinistro ha fatto scattare l’allarme al 118 dell’Asl Toscana Sud Est poco dopo le 21.

Sul posto è intervenuta immediatamente un’ambulanza della Croce Rossa di Follonica per prestare i primi soccorsi. Valutata la gravità del quadro clinico e i traumi riportati dal ventottenne, i sanitari hanno disposto il trasferimento d’urgenza con il massimo codice di gravità.

Il paziente è stato inizialmente trasportato all’elisuperficie di Grosseto, dove ad attenderlo c’era l’elisoccorso Pegaso 2. Il velivolo ha poi provveduto al successivo e rapido trasferimento del giovane verso il policlinico Santa Maria alle Scotte di Siena, centro di riferimento per i casi più complessi, dove si trova ricoverato.

Restano da chiarire la dinamica esatta del sinistro e le cause che hanno portato alla perdita di controllo del mezzo.