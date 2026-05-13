18.9 C
Firenze
giovedì 14 Maggio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Rush finale verso le amministrative: in Toscana arriva Elly Schlein

Sabato (16 maggio) tour nei comuni capoluogo di provincia al voto: a Pistoia, Prato e Arezzo per Capecchi, Biffoni e Ceccarelli

Politica
REDAZIONE
REDAZIONE
Elly Schlein (foto Adn Kronos)
Meno di 1 ' di lettura

FIRENZE – Rush finale per le elezioni amministrative ed arriva la segretaria nazionale del Partito Democratico, Elly Schlein. 

Sarà in Toscana sabato (16 maggio) per sostenere i candidati del centrosinistra nelle città capoluogo.

Si parte alle 10,30 a Pistoia, in piazza Spirito Santo, dove sarà insieme a Giovanni Capecchi (in caso di pioggia l’iniziativa si terrà a circolo Arci Candeglia, in via Carota e Molina 64)

Alle 12 appuntamento a Prato alla Casa del Popolo di Coiano (via del Bisenzio 5/G) in sostegno Matteo Biffoni

Chiusa il pomeriggio alle 15,30, in piazza Zucchi ad Arezzo, insieme a Vincenzo Ceccarelli (in caso di pioggia l’iniziativa si terrà al Cinema Eden, in via Antonio Guadagnoli 2).

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
poche nuvole
18.9 ° C
19.9 °
16.8 °
36 %
7.7kmh
20 %
Gio
18 °
Ven
15 °
Sab
16 °
Dom
21 °
Lun
19 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (2223)ultimora (1139)Video Adnkronos (351)ImmediaPress (244)lavoro (118)salute (95)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati