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Accusano un malore mentre stendono la resina alla Lidl di Pontedera: arrivano i vigili del fuoco

Tre operai sono stati condotti in ospedale per accertamenti. Sul posto anche gli specialisti del nucleo Nbcr

Cronaca
REDAZIONE
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Foto Adn.Kronos
1 ' di lettura

PONTEDERA – Momenti di forte apprensione a Pontedera per un incidente chimico al Lidl di via Carpi a Pontedera. Intorno alle 12,15 di oggi, una squadra dei vigili del fuoco del comando di Pisa è dovuta intervenire d’urgenza a causa di un pericoloso rilascio di esalazioni tossiche che ha intossicato tre operai.

Tutto si è consumato durante alcuni lavori di manutenzione ordinaria all’interno dello stabilimento. Gli operai erano impegnati nel ripristino di una porzione della pavimentazione utilizzando una specifica resina epossidica. Per cause ancora in corso di accertamento, la stesura del materiale ha provocato una forte ed improvvisa emissione di vapori chimici. Tre delle persone presenti nell’area hanno inalato le sostanze volatili, accusando immediati malori che hanno reso necessario il soccorso medico.

Sul posto sono tempestivamente intervenute le ambulanze del 118, che hanno prestato le prime cure ai tre lavoratori per poi trasferirli in ospedale per gli accertamenti del caso. Insieme ai sanitari sono arrivati i vigili del fuoco, supportati dagli specialisti del nucleo Nbcr (Nucleare biologico chimico radiologico), attrezzati per la gestione del rischio chimico. I tecnici hanno effettuato approfondite rilevazioni strumentali per monitorare la qualità dell’aria all’interno dei locali e hanno provveduto a mettere in sicurezza l’intera struttura, aerando i locali contaminati.

Presenti per i rilievi di rito anche le forze dell’ordine e il personale del Pisll (Prevenzione, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro) dell’Asl, a cui sono affidate le indagini per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente e verificare se siano state rispettate tutte le norme di sicurezza e di protezione individuale previste per l’utilizzo di sostanze epossidiche.

© Riproduzione riservata

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