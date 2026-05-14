Chiesto l’ergastolo per Frumuzache: la svolta dopo le sparizioni di Ana Maria e Denisa

FIRENZE – Ergastolo con 18 mesi di isolamento diurno. È questa la richiesta avanzata dalla procura nel processo a carico di Vasile Frumuzache, il 32enne accusato del duplice omicidio di Ana Maria Andrei e Maria Denisa Adas Paun.

Il procedimento è in corso davanti alla Corte d’Assise di Firenze, dove i pubblici ministeri contestano all’imputato i due delitti avvenuti tra il pistoiese e il pratese.

Particolarmente forte il legame della vicenda con il territorio termale: Ana Maria Andrei, 27 anni, era infatti scomparsa da Montecatini Terme nell’estate del 2024. Per mesi della giovane non si erano avute notizie, fino alla drammatica scoperta avvenuta durante le indagini sulla sparizione di un’altra donna, avvenuta a Prato nel maggio 2025.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, i resti delle due vittime furono ritrovati nell’area delle Panteraie, nel pistoiese.

Per uno degli omicidi la procura contesta la premeditazione, mentre per l’altro vengono contestati i futili motivi. Gli inquirenti ritengono inoltre che dopo i delitti i corpi siano stati nascosti per diverso tempo.

Il caso aveva scosso profondamente sia Montecatini che il resto della Toscana, anche per le modalità del ritrovamento dei cadaveri e per l’evoluzione dell’inchiesta che portò all’arresto del 32enne nel giugno 2025.