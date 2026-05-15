Ambiente: Maestri (3 Elle Ets), ‘Cinema strumento potentissimo, rende i giovani protagonisti’ Video News 15 Maggio 2026 13:52 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Ambiente: Verri (Comune di Milano), ‘fondamentale insegnare ai giovani la cura del territorio fin Video News Ambiente: Mantovani (Comune di Milano), ‘lavorando insieme e in modo non convenzionale, si impara Video News Farmaci, indagine: plasma fondamentale per 95% italiani ma solo 2 su 10 sanno cosa sia Video News Made in Italy: Giansanti (Confagricoltura), ‘rafforzare le filiere produttive strategiche per il Video News Economia, Urso: Italia sempre più attrattiva per investimenti esteri, crescita trainata da spazio e Video News BeGreat a Montecarlo: lo sport come ecosistema di talento e responsabilità Video News Economia, La Russa: “Segnali di fiducia, il peggio può essere alle spalle” Video News Arca Blue Leaders: al Plemmirio un’azione concreta contro le reti fantasma Video News Turismo, Mazzi: “Italia prima potenza culturale al mondo, strategica partnership con gli Emirati Video News Food & Beverage: Finzi (AstraRicerche), ‘per il 94% degli italiani una tavola con amici e birra è Video News Food & Beverage: Filippi (Heineken Italia), ‘le persone cercano momenti più genuini, semplici e Video News Made in Italy: Meroni (Mondelēz Italia), ‘da 70 anni dietro ogni biscotto Oro Saiwa c’è la storia Carica altri Firenze foschia enter location 12.5 ° C 13.5 ° 11.5 ° 82 % 1.5kmh 75 % Ven 15 ° Sab 18 ° Dom 22 ° Lun 22 ° Mar 21 ° Ultimi articoli Salute e Benessere Farmaceutica, Innocenti (Chiesi): “Aria pulita e prevenzione, dai giovani passa il futuro” Salute e Benessere Ambiente, Mantovani (Comune Milano): “Per i giovani è un diritto e una responsabilità” Salute e Benessere Ambiente, Maestri (3 Elle Ets): “Con Ciak si crea promuoviamo aria pulita e territorio” Salute e Benessere Ambiente, Verri (Comune Milano): “Coinvolgere i giovani su qualità aria è decisivo per il futuro” Lavoro Dazi: ExportUsa, dopo sentenza Cit su tariffe 10% non si può chiedere automaticamente rimborso sul pagato SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Ambiente: Verri (Comune di Milano), ‘fondamentale insegnare ai giovani la cura del territorio fin Video News Ambiente: Mantovani (Comune di Milano), ‘lavorando insieme e in modo non convenzionale, si impara Video News Farmaci, indagine: plasma fondamentale per 95% italiani ma solo 2 su 10 sanno cosa sia Video news Video News Ambiente: Verri (Comune di Milano), ‘fondamentale insegnare ai giovani la cura del territorio fin Video News Ambiente: Mantovani (Comune di Milano), ‘lavorando insieme e in modo non convenzionale, si impara Video News Farmaci, indagine: plasma fondamentale per 95% italiani ma solo 2 su 10 sanno cosa sia