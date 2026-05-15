Food & Beverage: Filippi (Heineken Italia), ‘le persone cercano momenti più genuini, semplici e Video News 15 Maggio 2026 12:32 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Arca Blue Leaders: al Plemmirio un’azione concreta contro le reti fantasma Video News Turismo, Mazzi: “Italia prima potenza culturale al mondo, strategica partnership con gli Emirati Video News Food & Beverage: Finzi (AstraRicerche), ‘per il 94% degli italiani una tavola con amici e birra è Video News Made in Italy: Meroni (Mondelēz Italia), ‘da 70 anni dietro ogni biscotto Oro Saiwa c’è la storia Video News Made in Italy: Oro Saiwa: 70 anni di eccellenza e valore per l’Italia Video News Petruzzelli (Lampada Aladino Ets), ‘non abituati a termine cronicità, ma nuova terapia risponde a Video News Ghia (Oncologia Vita-Salute San Raffaele Milano), ‘Nuova opzione terapeutica innovativa amplia cure Video News Giachetti si ammanetta alla Camera: “Io in Aula finché la maggioranza non sblocca la Vigilanza Rai” Video News Nigel Farage, dalla Brexit al trionfo di Reform Uk Video News Made in Italy: Cipollina (Mondelēz Italia), ‘Sostenibilità pilastro strategico per filiere agricole Video News Made in Italy: Bagliani (Mondelēz Italia), ‘Filiera sostenibile leva strategica per competitività e Video News Economia circolare: presentato il Rapporto del Circular Economy Network Carica altri Firenze nubi sparse enter location 14.6 ° C 14.8 ° 12.1 ° 65 % 1.5kmh 75 % Ven 14 ° Sab 16 ° Dom 22 ° Lun 21 ° Mar 20 ° Ultimi articoli Salute e Benessere Cancro seno, Andos: “Per 1 donna su 3 costi pesano su accesso a cure” Finanza Borsa. Dalle banche ai microchip: ecco quelle che guadagnano di più Italia Mondo Radio Italia Live a Milano, da Annalisa a Elisa: chi sale sul palco e come seguire il concerto Salute e Benessere A Roma SaniDays 2026, quattro giorni dedicati a salute e prevenzione Euro Zoom Nasce l’Opec dei minerali critici? L’accordo con gli Usa e i piani dell’Ue SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Arca Blue Leaders: al Plemmirio un’azione concreta contro le reti fantasma Video News Turismo, Mazzi: “Italia prima potenza culturale al mondo, strategica partnership con gli Emirati Video News Food & Beverage: Finzi (AstraRicerche), ‘per il 94% degli italiani una tavola con amici e birra è Video news Video News Arca Blue Leaders: al Plemmirio un’azione concreta contro le reti fantasma Video News Turismo, Mazzi: “Italia prima potenza culturale al mondo, strategica partnership con gli Emirati Video News Food & Beverage: Finzi (AstraRicerche), ‘per il 94% degli italiani una tavola con amici e birra è