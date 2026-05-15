Made in Italy: Cipollina (Mondelēz Italia), ‘Sostenibilità pilastro strategico per filiere agricole Video News 15 Maggio 2026 09:54 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Made in Italy: Bagliani (Mondelēz Italia), ‘Filiera sostenibile leva strategica per competitività e Video News Economia circolare: presentato il Rapporto del Circular Economy Network Video News Sostenibilità: Ronchi (Fondazione sviluppo sostenibile), ‘Materie prime critiche, la circolarità è Video News Sostenibilità: Pichetto Fratin (Mase), ‘Circular economy decisiva per competitività e sicurezza’ Video News Sostenibilità: D’Aprile (Mase), ‘Il riciclo è strategico per decarbonizzazione e competitività UE’ Video News Sostenibilità: Piunti (Conou), ‘Il modello italiano degli oli usati va difeso e promosso in Europa’ Video News Sostenibilità: Ponti (Confindustria), ‘L’Italia leader nella circolarità, ora servono regole chiare Video News Legno protagonista dell’economia circolare, oltre il 70% del materiale riciclato in Italia Video News Innovazione: a Mind ‘Together Beyond’, un confronto su Ai, salute e gli spazi urbani del futuro Video News Sanità, a Roma le celebrazioni per la Giornata internazionale dell’Infermiere alla presenza del Video News Morti, feriti e palazzi sventrati a Kiev: “Così Mosca distrugge negoziati” – Notizie dall’Ucraina Video News Made in Italy: Bergesio, ‘Oro Saiwa simbolo dell’identità italiana e di una filiera sostenibile’ Carica altri Firenze nubi sparse enter location 14.6 ° C 14.8 ° 12.1 ° 65 % 1.5kmh 75 % Ven 14 ° Sab 16 ° Dom 22 ° Lun 21 ° Mar 20 ° Ultimi articoli Cultura ed Eventi Body shaming, nasce la giornata nazionale: le iniziative dell’Asl Toscana centro Demografica Francesca Michielin e lo sfogo social: il corpo delle donne non è un argomento pubblico Lavoro Barilla, a Tuttofood oltre 4.000 piatti di pasta serviti e uno stand che celebra persone e prodotti Euro Zoom “Vorrei conoscere lo stipendio medio”, i dipendenti potranno inviare questa mail a breve Demografica Proroga isopensione, cos’è l’ipotesi al vaglio del governo SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Made in Italy: Bagliani (Mondelēz Italia), ‘Filiera sostenibile leva strategica per competitività e Video News Economia circolare: presentato il Rapporto del Circular Economy Network Video News Sostenibilità: Ronchi (Fondazione sviluppo sostenibile), ‘Materie prime critiche, la circolarità è Video news Video News Made in Italy: Bagliani (Mondelēz Italia), ‘Filiera sostenibile leva strategica per competitività e Video News Economia circolare: presentato il Rapporto del Circular Economy Network Video News Sostenibilità: Ronchi (Fondazione sviluppo sostenibile), ‘Materie prime critiche, la circolarità è