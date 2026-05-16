Tour elettorale di Elly Schlein in Toscana: “Alleanza progressista insieme per attuare fino in fondo la Costituzione”

La segretaria nazionale Pd per sostenere i candidati sindaci campo largo centrosinistra a Prato, Pistoia e Arezzo a una settimana dal voto amministrativo. A Prato con il candidato sindaco Matteo Biffoni alla Casa del Popolo di Coiano. A Pistoia con il candidato sindaco Giovanni Capecchi al circolo Arci Candeglia. Ad Arezzo con il candidato sindaco Vincenzo Ceccarelli al Teatro Cinema Eden.

Prato, ricordiamo, commissariata dopo le dimissioni un anno fa della sindaca Pd Ilaria Bugetti, indagata.

Biffoni, consigliere regionale recordman preferenze in Toscana, sindaco di Prato 2014-2024.

Pistoia con amministrazione uscente di centrodestra con la sindaca reggente Anna Maria Celesti dopo l’ingresso di Alessandro Tomasi, Fdi, in consiglio regionale.

Arezzo con amministrazione uscente di centrodestra, saluta il sindaco uscente Alessandro Ghinelli.

Schlein a Pistoia: “C’è una bella coalizione unitaria, tenuta insieme sulle cose che vogliono fare insieme per Pistoia, quindi sicuramente è un metodo che stanno utilizzando anche in altre città, altre regioni, e che utilizzeremo anche noi a livello nazionale”.

Poi ad Arezzo: “C’è stato un referendum costituzionale solo qualche settimana fa che ha dimostrato che gli italiani hanno ancora molto da dire e che soprattutto vogliono una politica che attui fino in fondo la Costituzione. Una amministrazione locale può impegnarsi affinché il diritto alla salute, il diritto alla scuola, il diritto a un lavoro dignitoso, il diritto alla casa, il diritto a respirare una buona aria siano realtà concreta per tutte le cittadine e i cittadini, affinché nessuno sia lasciato indietro”.

“Anche qui abbiamo costruito un’alleanza progressista che non si tiene insieme contro gli altri, si tiene insieme per le cose che vogliamo fare insieme, che possiamo fare insieme. Certamente stiamo governando già in tante regioni, in tante città, compresa questa regione. Stiamo governando bene, mettendo al centro proprio i bisogni concreti delle persone. È la dimostrazione che si può fare. Siamo un’alleanza progressista di forze diverse ma unite dalla prospettiva dell’attuazione fino in fondo della nostra Costituzione”.