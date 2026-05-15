M5S, oltre 200 richieste per la tappa fiorentina del processo partecipativo per costruire il programma progressista

FIRENZE – Iscrizioni ben oltre le aspettative per la tappa fiorentina di Nova – Parola all’Italia, il percorso di ascolto e confronto pensato per contribuire alla costruzione del programma della coalizione progressista: l’appuntamento è aperto a un massimo di 120 partecipanti ma nelle ultime ore le richieste hanno superato quota 200.

Al centro dell’iniziativa un’unica domanda chiara: cosa deve fare il governo nei prossimi cinque anni per migliorare concretamente la vita delle italiane e degli italiani?

A partire da questo interrogativo solo apparentemente facile, il percorso punta alla costruzione di una giornata di lavoro aperta a cittadini, associazioni, realtà sociali e professionali del territorio, chiamati a portare idee, esperienze e proposte sui temi ritenuti più rilevanti.

“L’idea – spiegano i promotori – è quella di un percorso partecipato di confronto e redazione di proposte politiche che è sì promosso dal Movimento 5 Stelle nazionale e territoriale, ma aperto soprattutto alla società civile e a chiunque voglia portare il proprio contributo per costruire un programma di governo radicato nei territori e nelle esigenze reali delle persone. Una proposta innovativa che intende superare le logiche di confronto dei partiti tradizionali e vuole coinvolgere dal basso tutte le italiane e gli italiani che hanno a cuore il futuro del paese e che vogliono contribuire con idee ed energie nuove a costruire un’Italia più vicina a chi studia, a chi lavora e a chi crea occupazione e innovazione”.

La giornata di confronto e costruzione del programma è fissata per domenica (17 maggio), dalle 10 alle 17, all’Hotel Baglioni in Piazza dell’Unità Italiana 6. I lavori si svolgeranno secondo la metodologia dell’Open Space Technology, un modello partecipativo che favorisce il confronto orizzontale e la libera circolazione delle idee, consentendo ai partecipanti di contribuire attivamente alla definizione dei contenuti.

Saranno presenti un team di organizzatori (nello specifico il consigliere comunale di Firenze Lorenzo Masi, l’assessore all’ambiente e al personale del comune di Impruneta e consigliere metropolitano Lorenzo Bellini, il consigliere comunale di Empoli Jacopo Maccari, oltre a Federica Di Sarcina, Veronica Zampini, Eleonora Colucci) e sei gruppi di lavoro (convocati per tre sessioni). All’edizione fiorentina sarà presente anche l’onorevole Andrea Quartini, parlamentare del Movimento 5 Stelle. I contributi emersi saranno raccolti e sistematizzati in un report che andrà ad alimentare il lavoro di costruzione delle priorità politiche della coalizione progressista.

L’evento è gratuito, ma è richiesta l’iscrizione fino a esaurimento posti disponibili. La partecipazione è aperta a tutte e tutti. Informazioni disponibili su Nova2026.it.