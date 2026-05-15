“L’Ucraina può vincere la guerra con la Russia” Video News 15 Maggio 2026 18:01 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Ghezzi (InfoCamere), “App Impresa Italia per snellire autocertificazioni” Video News Scognamiglio (Promo PA), “Uniformare richieste documentali e puntare al Once only” Video News Santocono (InfoCamere), “Collaborazione tra Stato e mondo produttivo per semplificare” Video News Crosta (Camera di Commercio Padova), “Meno costi con accesso diretto a nostri dati” Video News Prete (Unioncamere), “Sistema camerale al centro della Pubblica Amministrazione” Video News Tripoli (Unioncamere), “Registro imprese intreccia valore civile a quello istituzionale” Video News Registro delle Imprese: trent’anni di innovazione e 40 miliardi di valore per l’economia italiana Video News Food & Beverage: Birra Moretti celebra il piacere autentico della tavola italiana Video News Accordo Ue-Usa, verso un’Opec dei minerali critici? – Eurofocus podcast, Adnkronos Video News Rassegna stampa estera del 15 maggio 2026 Video News L’attività diplomatica italiana all’estero – 15 maggio 2026 Video News “Innovazioni e città del futuro, il convegno degli ingegneri a Milano” Carica altri Firenze nubi sparse enter location 13.4 ° C 13.9 ° 12.1 ° 90 % 1kmh 75 % Ven 15 ° Sab 18 ° Dom 22 ° Lun 22 ° Mar 21 ° Ultimi articoli Politica Francesca Fabbiani nominata da Conte coordinatrice M5S Livorno: “Responsabilità e partecipazione” Finanza Unicredit corre in Borsa: in 10 giorni +8,1% dall’avvio dell’Ops su Commerzbank Primo Piano Toscana Aeroporti, resoconto intermedio gestione: record passeggeri a Pisa e Firenze Primo Piano Rapina con la pistola al negozio di abbigliamento di Empoli: ferita la titolare Sport nazionale Mino Caprio racconta ‘Chinaglia per sempre’ e diventa un monologo struggente SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Ghezzi (InfoCamere), “App Impresa Italia per snellire autocertificazioni” Video News Scognamiglio (Promo PA), “Uniformare richieste documentali e puntare al Once only” Video News Santocono (InfoCamere), “Collaborazione tra Stato e mondo produttivo per semplificare” Video news Video News Ghezzi (InfoCamere), “App Impresa Italia per snellire autocertificazioni” Video News Scognamiglio (Promo PA), “Uniformare richieste documentali e puntare al Once only” Video News Santocono (InfoCamere), “Collaborazione tra Stato e mondo produttivo per semplificare”