Rapina con la pistola al negozio di abbigliamento di Empoli: ferita la titolare

EMPOLI – Pomeriggio di terrore in un’attività commerciale di Empoli, dove una violenta rapina a mano armata ha squarciato la tranquillità quotidiana del negozio cinese Asia Moda. Un uomo con il volto coperto ha fatto irruzione nel locale puntando dritto verso la cassa e aggredendo brutalmente la titolare prima di dileguarsi.

Il malvivente, armato di pistola, non ha esitato a usare la violenza per imporsi: durante l’assalto ha colpito la commerciante, una donna di origini cinesi di 52 anni, utilizzando il calcio dell’arma. Sotto la minaccia della pistola e sopraffatta dall’aggressore, la vittima è stata costretta a cedere l’intero registratore di cassa, contenente l’incasso della giornata, insieme al proprio telefono cellulare. Ottenuto il bottino, il rapinatore è fuggito rapidamente a piedi, facendo perdere le proprie tracce lungo le vie adiacenti al negozio.

A causa del violento colpo ricevuto e della concitazione del momento, la donna ha riportato una ferita a una mano. Rimasta sotto choc, è stata successivamente accompagnata all’ospedale cittadino per ricevere le cure mediche del caso e per medicare la lesione riportata.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine per i primi rilievi e per raccogliere la testimonianza della vittima. Le indagini sono attualmente in pieno svolgimento e i carabinieri analizzeranno i filmati delle telecamere di videosorveglianza della zona per cercare di individuare elementi utili a identificare l’autore del colpo.