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Francesca Fabbiani nominata da Conte coordinatrice M5S Livorno: “Responsabilità e partecipazione”

Fabbiani, consigliera comunale Rosignano Marittimo, dopo Galletti è la candidata M5S più votata, ma non eletta, regionali Toscana 2025. Riceve il testimone da Settino, vicesindaco Rosignano

Politica
CINZIA GORLA
CINZIA GORLA
Francesca Fabbiani nominata da Conte coordinatrice M5S Livorno:
Nella foto, Francesca Fabbiani con Giuseppe Conte (Foto Fb)
2 ' di lettura

Francesca Fabbiani, consigliera comunale di Rosignano Marittimo, è la nuova coordinatrice provinciale M5S di Livorno.

Nominata direttamente da Giuseppe Conte, Fabbiani subentra a Mario Settino, vicesindaco di Rosignano: “Le parole d’ordine sono radicamento sul territorio e spinta sulla partecipazione”.

Nominata dall’ex premier Conte, leader Movimento 5 Stelle, Francesca Fabbiani dopo Irene Galletti è la candidata M5S più votata alle regionali Toscana 2025 lo scorso ottobre, ma non eletta in quanto non è scattato il consigliere regionale per la circoscrizione di Livorno.

Fabbiani prende il testimone da Mario Settino, vicesindaco del Comune di Rosignano guidato da Claudio Marabotti, Rosignano nel Cuore.

Francesca Fabbiani: “Accolgo con senso di responsabilità la nomina a coordinatrice provinciale del Movimento 5 Stelle per la provincia di Livorno, un incarico che assumo con determinazione, nella consapevolezza del lavoro importante portato avanti fin qui da Mario Settino, che ringrazio sinceramente per l’impegno e i risultati concreti ottenuti sul territorio.

La provincia di Livorno è una realtà viva, dinamica, politicamente significativa. Lo dimostrano anche le ultime elezioni regionali in cui il Movimento 5 Stelle ha registrato uno dei risultati più rilevanti in Toscana. Questo è un segnale chiaro di fiducia, di attenzione, di voglia di partecipazione. Dobbiamo valorizzare chi ha voglia di dare un contributo concreto.

Questo significa rafforzare i gruppi territoriali e, dove necessario, costituirli. Una presenza efficace nasce dall’organizzazione, dalla costanza e dalla qualità del lavoro politico. È su questa base che le istanze dei territori possono crescere, farsi sentire e arrivare ai livelli decisionali”.

Prosegue Fabbiani: “Tutta la costa livornese deve avere una voce forte e riconoscibile sui temi cruciali: dobbiamo lavorare affinché anche la nostra provincia contribuisca alla transizione energetica regionale, così che le lotte contro il rigassificatore di Piombino possano acquisire una maggiore forza. Dobbiamo promuovere sempre di più la diffusione delle comunità energetiche rinnovabili. Lottare per una gestione dei rifiuti che sia efficiente arrivando alla tariffa puntuale, puntando a ridurre le discariche e trasformarle in poli orientati al riciclo e al riuso, nel pieno rispetto dell’ambiente. Lottare per una sanità pubblica che si rafforzi senza indebolire i presidi di emergenza territoriale. Non ci dimentichiamo poi del turismo, che per la nostra provincia è un fattore di lavoro e sviluppo ormai storico imprescindibile ma che sappiamo portare con sé criticità come overtourism e lavoro povero.

L’obiettivo è costruire un’azione politica credibile, concreta, vicina alle persone. Capace di ascoltare davvero e di dare risposte puntuali ai bisogni dei territori. Un impegno che porterò avanti con serietà, spirito di servizio e attenzione al bene comuni”.

© Riproduzione riservata

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