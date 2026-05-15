Toscana Aeroporti, resoconto intermedio gestione: record passeggeri a Pisa e Firenze

Toscana Aeroporti, resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2026 approvato dal Consiglio di amministrazione presieduto da Marco Carrai.

Nel primo trimestre del 2026 traffico passeggeri ai massimi storici sia per l’aeroporto di Firenze che per quello di Pisa, entrambi gestiti da Toscana Aeroporti, la società presieduta da Marco Carrai.

Traffico passeggeri ai massimi storici nel primo trimestre 2026 per gli aeroporti di Pisa e Firenze con un milione 749mila passeggeri (+7,1% sul 2025), superiore alla media del sistema aeroportuale italiano (+4,9%). Record raggiunti dal Galilei di Pisa con poco più di un milione di passeggeri. E dal Vespucci con poco più di 700mila passeggeri, +7,4%.

Marco Carrai: “Il primo trimestre è strutturalmente il più debole dell’anno per il nostro settore, a causa della ridotta operatività dei mesi invernali, ed è storicamente più che compensato dalla redditività dei trimestri successivi, in particolare quello estivo. Il 2026 si apre però con un segnale importante: 1,7 milioni di passeggeri, pari a una crescita del 7,1%, oltre due punti percentuali sopra la media italiana. Abbiano inoltre dato vita alla Fondazione Toscana Aeroporti – Ente Filantropico, a suggello di un impegno verso il territorio che portiamo avanti da anni. Preseguiamo con determinazione nell’iter del Master Plan di Firenze e nel completamento del nuovo terminal arrivi di Pisa, mantenendo come riferimento i nuovi collegamenti annunciati per la Summer e monitorando con attenzione le incertezze dell’attuale quadro macroeconomico e geopolitico”.

Come si legge nel resoconto intermedio di gestione TA al 31 dicembre 2026, registrati

“ricavi pari a 27.829 migliaia di euro, in aumento di 2.090 migliaia di euro

(+8,1%) rispetto a 25.738 migliaia di euro del Gruppo TA al 31 marzo 2025.

Ricavi operativi pari a 21.043 migliaia di euro, in aumento di 1.550 migliaia di

euro (+8%) rispetto a 19.493 migliaia di euro del Gruppo TA al 31 marzo 2025.

M.O.L. positivo pari a 3.853 migliaia di euro, in calo di 441 migliaia di euro

rispetto al margine di 4.295 migliaia di euro del Gruppo TA del primo trimestre

2025 (-10,3%).

Risultato Operativo pari a 218 migliaia di euro, in calo di 672 migliaia di euro

rispetto al risultato operativo di 890 migliaia di euro del Gruppo TA del primo

trimestre 2025 (-75,5%).

Risultato ante imposte negativo pari a 1.869 migliaia di euro rispetto ad un

risultato ante imposte negativo di 1.083 migliaia di euro del Gruppo TA del

primo trimestre 2025.

Il risultato di periodo registra una perdita di 1.419 migliaia di euro che si

confronta con una perdita di periodo 1.129 migliaia di euro del primo trimestre

2025.

Il Risultato di periodo del Gruppo è pari ad una perdita di 1.584 migliaia di

euro contro una perdita di periodo di Gruppo di 848 migliaia di euro del primo

trimestre 2025.

Indebitamento Netto pari a 86.071 migliaia di euro al 31 marzo 2026, rispetto

a 73.318 migliaia di euro al 31 dicembre 2025″.

Per quanto riguarda gli investimenti, “Al 31 marzo 2026 sono stati effettuati investimenti per complessivi 6.655 migliaia di euro, di cui 6.282 migliaia di euro di immobilizzazioni immateriali fra cui la costruzione del nuovo Terminal Arrivi di Pisa (4.125 migliaia di euro), l’adeguamento antincendio dell’aerostazione di Pisa (511 migliaia di euro) e la

costruzione di una nuova rotatoria presso lo scalo di Firenze (503 migliaia di

euro)”.