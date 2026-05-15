Registro delle Imprese: trent’anni di innovazione e 40 miliardi di valore per l’economia italiana Video News 15 Maggio 2026 16:06 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Ghezzi (InfoCamere), “App Impresa Italia per snellire autocertificazioni” Video News Scognamiglio (Promo PA), “Uniformare richieste documentali e puntare al Once only” Video News Santocono (InfoCamere), “Collaborazione tra Stato e mondo produttivo per semplificare” Video News Crosta (Camera di Commercio Padova), “Meno costi con accesso diretto a nostri dati” Video News Prete (Unioncamere), “Sistema camerale al centro della Pubblica Amministrazione” Video News Tripoli (Unioncamere), “Registro imprese intreccia valore civile a quello istituzionale” Video News Food & Beverage: Birra Moretti celebra il piacere autentico della tavola italiana Video News Accordo Ue-Usa, verso un’Opec dei minerali critici? – Eurofocus podcast, Adnkronos Video News Rassegna stampa estera del 15 maggio 2026 Video News L’attività diplomatica italiana all’estero – 15 maggio 2026 Video News “Innovazioni e città del futuro, il convegno degli ingegneri a Milano” Video News Ambiente: Mecchia (Chiesi Italia), ‘cinema strumento per coinvolgere le nuove generazioni’ Carica altri Firenze nubi sparse enter location 13.4 ° C 13.9 ° 12.1 ° 90 % 1kmh 75 % Ven 15 ° Sab 18 ° Dom 22 ° Lun 22 ° Mar 21 ° Ultimi articoli Politica Francesca Fabbiani nominata da Conte coordinatrice M5S Livorno: “Responsabilità e partecipazione” Primo Piano Toscana Aeroporti, resoconto intermedio gestione: record passeggeri a Pisa e Firenze Primo Piano Rapina con la pistola al negozio di abbigliamento di Empoli: ferita la titolare Sport nazionale Mino Caprio racconta ‘Chinaglia per sempre’ e diventa un monologo struggente Lavoro Aer Lingus compie 90 anni, nuove rotte e Dublino sempre più hub strategico verso il Nord America SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Ghezzi (InfoCamere), “App Impresa Italia per snellire autocertificazioni” Video News Scognamiglio (Promo PA), “Uniformare richieste documentali e puntare al Once only” Video News Santocono (InfoCamere), “Collaborazione tra Stato e mondo produttivo per semplificare” Video news Video News Ghezzi (InfoCamere), “App Impresa Italia per snellire autocertificazioni” Video News Scognamiglio (Promo PA), “Uniformare richieste documentali e puntare al Once only” Video News Santocono (InfoCamere), “Collaborazione tra Stato e mondo produttivo per semplificare”