Ambiente: Mecchia (Chiesi Italia), ‘cinema strumento per coinvolgere le nuove generazioni’ Video News 15 Maggio 2026 15:17 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Rassegna stampa estera del 15 maggio 2026 Video News L’attività diplomatica italiana all’estero – 15 maggio 2026 Video News “Innovazioni e città del futuro, il convegno degli ingegneri a Milano” Video News Farmaci, Carugi (Farmindustria): ‘dipendenza da plasma estero resta nodo critico della filiera’ Video News Farmaci: Aceti (Salutequità), ‘i pazienti non possono temere carenze di plasmaderivati’ Video News Farmaci: Gigliuto (Istituto Piepoli), ‘italiani vorrebbero donare il plasma ma solo 2 italiani su Video News Ambiente: Verri (Comune di Milano), ‘fondamentale insegnare ai giovani la cura del territorio fin Video News Ambiente: Mantovani (Comune di Milano), ‘lavorando insieme e in modo non convenzionale, si impara Video News Ambiente: Maestri (3 Elle Ets), ‘Cinema strumento potentissimo, rende i giovani protagonisti’ Video News Farmaci, indagine: plasma fondamentale per 95% italiani ma solo 2 su 10 sanno cosa sia Video News Made in Italy: Giansanti (Confagricoltura), ‘rafforzare le filiere produttive strategiche per il Video News Economia, Urso: Italia sempre più attrattiva per investimenti esteri, crescita trainata da spazio e Carica altri Firenze foschia enter location 12.5 ° C 13.5 ° 11.5 ° 82 % 1.5kmh 75 % Ven 15 ° Sab 18 ° Dom 22 ° Lun 22 ° Mar 21 ° Ultimi articoli Lavoro Aer Lingus compie 90 anni, nuove rotte e Dublino sempre più hub strategico verso il Nord America Primo Piano Quattro alluvioni e un terremoto in due anni, Marradi traccia un bilancio della ricostruzione Primo Piano Neve fuori stagione sull’Appennino Pistoiese e in Lunigiana Salute e Benessere Farmaceutica, Innocenti (Chiesi): “Aria pulita e prevenzione, dai giovani passa il futuro” Salute e Benessere Ambiente, Mantovani (Comune Milano): “Per i giovani è un diritto e una responsabilità” SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Rassegna stampa estera del 15 maggio 2026 Video News L’attività diplomatica italiana all’estero – 15 maggio 2026 Video News “Innovazioni e città del futuro, il convegno degli ingegneri a Milano” Video news Video News Rassegna stampa estera del 15 maggio 2026 Video News L’attività diplomatica italiana all’estero – 15 maggio 2026 Video News “Innovazioni e città del futuro, il convegno degli ingegneri a Milano”