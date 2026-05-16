Dagli Usa la nuova schiacciatrice del Bisonte: in rosa la classe 2001 Caitlin Baird

FIRENZE- Tre giorni fa, la prima convocazione nella nazionale maggiore degli Stati Uniti, oggi l’ufficialità del suo ingaggio da parte de Il Bisonte Firenze.

Sono giorni speciali per Caitlin Baird, per tutti Caitie, schiacciatrice classe 2001 che nella scorsa stagione è letteralmente esplosa in Brasile, nell’Osasco, e che nella prossima si aggiungerà ad Alice Tanase e Paulina Damaske nel reparto delle schiacciatrici a disposizione di coach Orefice.

Un altro colpo internazionale per il club del patron Wanny Di Filippo, che con Baird si porta a casa una schiacciatrice dal fisico imponente – è alta 1.91 – ma al tempo stesso in grado di coniugare la potenza con la tecnica: nel corso della sua ancora breve carriera Caitie è stata capace di migliorarsi anno dopo anno, partendo dal campionato universitario statunitense per arrivare alle esperienze da pro in Turchia e in Brasile. Proprio con la maglia dell’Osasco ha compiuto il definitivo salto di qualità, vincendo Supercoppa e Coppa del Brasile e mettendosi in mostra anche nel mondiale per club: le sue prestazioni hanno convinto il ct degli Usa Sullivan a inserirla nella lista delle 30 convocate per la Vnl, e al termine dell’estate in nazionale sarà pronta per vivere la sua prima esperienza in Italia, con la maglia numero 22 de Il Bisonte Firenze.

Caitie Baird nasce l’1 febbraio 2001 a Indianapolis, negli Stati Uniti, e mostra le sue qualità pallavolistiche già negli anni trascorsi alla Perry Meridian High School, guadagnandosi le prime convocazioni nelle nazionali giovanili americane e vincendo l’oro al Campionato Norceca Under 20 nel 2018. Nel 2019 entra alla Stanford University, e durante il suo percorso di studi partecipa al campionato Ncaa di volley con le Stanford Cardinal, aggiudicandosi subito al primo anno il titolo nazionale e venendo inserita nel ‘All-America Second Team’ nel 2021 e nel 2023. Conseguita la laurea in biologia umana, nel 2024 comincia la sua carriera professionistica nel campionato turco, con il Bahçelievler, poi a fine stagione torna negli Stati Uniti per giocare la fase finale della Pro Volleyball Federation con le Indy Ignite, mentre nell’estate 2025 si trasferisce all’Osasco, in Brasile, con cui vince Supercoppa e coppa nazionale e con cui partecipa al mondiale per club (vincendo il bronzo) e al campionato sudamericano per club (chiuso al secondo posto entrando nel sestetto ideale come miglior schiacciatrice), prima del passaggio a Il Bisonte Firenze.

“Sono entusiasta di iniziare questo nuovo capitolo con Il Bisonte: ho sensazioni davvero positive e non vedo l’ora di arrivare a Firenze, conoscere la squadra e iniziare a lavorare – dice Caitlin Baird – Giocare in Italia è sempre stato un mio sogno, sia per la grande passione che c’è per la pallavolo che per l’alto livello di gioco, e uno dei motivi principali per cui ho scelto Il Bisonte è l’opportunità di crescere sia come giocatrice che come persona: il campionato italiano è conosciuto in tutto il mondo come uno dei più competitivi, con grandi squadre e con giocatrici di talento, e sono felice di potermi mettere alla prova in questo contesto, in cui ogni match è una battaglia. Voglio dare un contributo positivo e aiutare Il Bisonte ad avere una stagione di successo, e non vedo l’ora di iniziare e di conoscere tutti”.