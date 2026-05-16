Giornata della polzia locale, l’annuncio di Giani: “In Toscana una scuola di formazione per agenti”

FIRENZE – “La giornata della polizia locale è un’occasione di incontro per gli operatori di Polizia che in Toscana garantiscono sicurezza, disciplina della viabilità, protezione civile“. Lo ha detto il presidente Eugenio Giani celebrando stamattina (16 maggio) alla Fortezza da Basso di Firenze la seconda edizione della Giornata.

“Sono intervenuti circa 500 operatori di polizia locale, insieme abbiamo fatto il punto sulle iniziative legislative, ci siamo confrontati sulle modalità interpretative con cui svolgere il ruolo e sulle nuove attività di sicurezza, per le quali, come Regione, abbiamo previsto un bando per progetti che vengono dai Comuni. Il nostro governo pone infatti grande attenzione al ruolo della polizia municipale per garantire sicurezza e rapporto con il cittadino nelle comunità piccole e grandi della nostra Toscana”.

Giani ha poi continuato: “Come presidente della Regione mi propongo di realizzare una nostra scuola di polizia locale, sul modello di quella dell’Emilia-Romagna in modo da favorire l’incontro e il confronto fra gli operatori delle singole realtà. Una formazione omogenea e sempre di maggiore qualità, utile ad acquisire stesse impostazioni, comuni interpretazioni di legge”.

Durante la Giornata sono state consegnate delle benemerenze a chi si è particolarmente distinto nell’ultimo anno. All’evento hanno partecipato tanti sindaci e amministratori locali a dimostrazione che il Pegaso, da 51 anni simbolo ufficiale della Toscana, è oggi elemento unificante nelle divise e nei segni distintivi della polizia locale e urbana di tutta la Regione.