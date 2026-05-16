Audi Q9: il SUV più lussuoso dei quattro anelli

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Audi si prepara a entrare in una nuova dimensione del lusso automobilistico con la futura Audi Q9, il SUV più grande e sofisticato mai realizzato dal marchio dei quattro anelli. Attesa nelle concessionarie italiane entro il quarto trimestre del 2026, la nuova ammiraglia punta tutto su spazio, comfort e digitalizzazione, trasformando l’abitacolo in un ambiente premium pensato per viaggiare e vivere l’auto in modo completamente diverso.

Il debutto ufficiale della nuova Audi Q9 è fissato per il 29 luglio, ma la Casa dei Quattro Anelli ha già anticipato numerosi dettagli di un modello destinato a rappresentare il vertice dell’offerta SUV del marchio tedesco.

L’abitacolo della nuova Q9 sarà disponibile nelle configurazioni a sei o sette posti. La variante più esclusiva propone due poltrone singole ventilate in seconda fila, regolabili elettricamente, con un’impostazione che richiama un ambiente lounge. Nella configurazione sette posti, invece, la seconda fila può ospitare fino a tre seggiolini affiancati, confermando l’attenzione anche alla praticità familiare.

Tra gli elementi più sofisticati spiccano le portiere automatiche elettriche con apertura fino a 90 gradi e controllo degli ostacoli tramite sensori perimetrali. Un sistema pensato per migliorare accessibilità e sicurezza durante ingresso e uscita dall’abitacolo.

Uno dei protagonisti assoluti della nuova Audi Q9 sarà il tetto panoramico più grande mai installato su un modello Audi. La superficie vetrata da 1,5 metri quadrati integra tecnologia elettrocromatica per la gestione adattiva della trasparenza e un sofisticato sistema d’illuminazione con 84 micro LED e 30 differenti colorazioni selezionabili.

L’atmosfera interna viene ulteriormente valorizzata dalla luce interattiva dinamica, capace di dialogare con gli occupanti attraverso effetti luminosi coordinati con le funzioni della vettura e persino con la musica riprodotta dal nuovo impianto Bang & Olufsen 4D. Il sistema audio utilizza altoparlanti integrati nei poggiatesta e attuatori inseriti nei sedili anteriori per trasformare il suono in un’esperienza sensoriale anche tattile.

Grande attenzione anche alla personalizzazione, con materiali raffinati come lana di alpaca, pelle Nappa, inserti in frassino naturale o carbonio e numerose possibilità offerte dal programma Audi exclusive. L’obiettivo è chiaramente quello di posizionare la Q9 nella fascia più alta del mercato SUV premium.

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