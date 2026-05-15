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Arrestato a Pontedera per maltrattamenti in famiglia

Le condotte vessatorie sarebbero state poste in essere a partire dal 2024 e rivolte in modo continuativo nei confronti della moglie e del figlio convivente

Cronaca
REDAZIONE
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(foto carabinieri)
Meno di 1 ' di lettura

PONTEDERA – Nel pomeriggio dello scorso mercoledì (13 maggio) i carabinieri della stazione di Pontedera hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip del tribunale di Pisa, nei confronti di un cittadino straniero di 55 anni.

Il provvedimento restrittivo scaturisce da un’articolata attività d’indagine coordinata dalla procura di Pisa, che ha permesso di raccogliere gravi indizi di colpevolezza a carico dell’uomo in ordine al reato di maltrattamenti in famiglia. Secondo quanto emerso, le condotte vessatorie sarebbero state poste in essere a partire dal 2024 e rivolte in modo continuativo nei confronti della moglie e del figlio convivente.

L’arrestato, dopo l’espletamento delle formalità di rito, su disposizione del sostituto procuratore di turno, è stato condotto al carcere di Pisa, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

© Riproduzione riservata

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