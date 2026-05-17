Il Tuttocuoio non lascia ma raddoppia: e ritorna allo stadio Leporaia in accordo con il Corazzano

SAN MINIATO – Tuttocuoio: voglia di rivalsa. Un’annata travagliata è ormai alle spalle ma ora, smaltita la delusione, la società neroverde guidata da Paola Coia è decisa a ripartire con la programmazione della nuova annata, in Eccellenza. Sfumate le voci di un possibile passaggio di consegne al vertice della società, il Tuttocuoio sta iniziando a muovere i primi passi per la stagione che la vedrà tornare a essere protagonista nella categoria regina dei dilettanti.

La presidente Paola Coia nei prossimi giorni pare vicina a ufficializzare il nuovo organigramma dirigenziale, affidando per la prima volta da una decina d’anni la gestione della prima squadra a un direttore sportivo, esperto dell’Eccellenza. L’intesa infatti, racconta radio mercato, pare vicina a una definizione e potrebbe avere la fumata bianca nel corso della prossima settimana. Inoltre, è anche questa è una notizia che rasserena l’ambiente, sembra sia stata quasi raggiunta un’intesa con il Corazzano (impegnato domani nella finale play-off del proprio girone di Seconda Categoria), attuale gestore dell’impianto Leporaia di Ponte a Egola, per usufruire del terreno di gioco stabilmente per la stagione 2026/27, dividendosi orari e spazi.

L’ormai vicina definizione delle strategie per la futura stagione del Tuttocuoio in Eccellenza non placa però le voci che vorrebbero la presidente Paola Coia vicina alla gestione di un’altra società toscana dilettantistica. L’eventuale accordo non implicherebbe in ogni caso un disimpegno dalla gestione del Tuttocuoio.