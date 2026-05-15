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Calcio: Meritocrazia Italia sostiene la candidatura di Giovanni Malagò alla guida della Figc

Sport nazionale
REDAZIONE
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(Adnkronos) – “Meritocrazia Italia, nella persona del Presidente Nazionale Walter Mauriello, esprime il proprio pieno sostegno alla candidatura di Giovanni Malagò alla Presidenza della Figc. Malagò è una figura che ha dimostrato nel tempo capacità, visione e solidità organizzativa. Sotto la sua guida, il CONI ha contribuito in modo significativo ai più recenti successi dello sport italiano, valorizzando il lavoro delle federazioni, dei tecnici e degli atleti, secondo un approccio fondato su programmazione, responsabilità e risultati”. Così il Presidente Nazionale di Meritocrazia Italia Walter Mauriello. “La Figc ha oggi bisogno di un deciso cambio di passo. Non sono più sufficienti interventi di mera manutenzione: è necessario avviare un percorso di rinnovamento che metta al centro la formazione, la trasparenza e la valorizzazione dei talenti. Occorre fare del merito e delle competenze il motore dei futuri successi del calcio italiano, superando logiche di appartenenza, rendite di posizione e dinamiche conflittuali che ne rallentano lo sviluppo”. 

“Per Meritocrazia Italia, il principio è chiaro: le istituzioni sportive, così come quelle pubbliche, devono essere guidate da chi ha dimostrato concretamente di saper conseguire risultati, gestire strutture complesse e porre il bene del sistema al di sopra degli interessi di parte. Con Giovanni Malagò, la Figc può ritrovare una guida autorevole, capace di restituire credibilità, visione e slancio al calcio italiano, dentro e fuori dal campo”, ha aggiunto Mauriello. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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