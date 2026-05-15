Pieraccioni celebra i 30 anni de ‘Il Ciclone’: “Quel film mi cambia ancora la vita”

LATERINA PERGINE VALDARNO – “Se lo riguardo mi cambia l’umore”. Con un lungo messaggio pubblicato sui social, Leonardo Pieraccioni ha celebrato i 30 anni de ‘Il Ciclone’, il film cult del 1996 diventato uno dei simboli del cinema toscano.

L’attore e regista ha ripercorso aneddoti, ricordi e retroscena della pellicola scritta insieme a Giovanni Veronesi, annunciando anche l’appuntamento del 16 maggio a Laterina Pergine Valdarno, una delle location storiche del film.

“Ci si vede tutti lì e si brinda col ramato”, ha scritto Pieraccioni, ricordando la lunga ricerca della protagonista Lorena Forteza, l’incontro con Mario Monicelli e perfino il misterioso “sparire” del celebre motorino usato nel film.

Per celebrare il trentennale, il Comune ha organizzato tre giorni di iniziative, tra proiezioni, spettacoli, passeggiate nei luoghi del set e momenti dedicati ai fan della pellicola.

L’evento centrale sarà proprio domani (16 maggio) in piazza della Repubblica, dove Pieraccioni riceverà la cittadinanza benemerita conferita dall’amministrazione comunale.

“Un riconoscimento per aver reso famoso il nostro territorio”, ha spiegato il sindaco Jacopo Tassini, sottolineando il valore culturale e promozionale che il film ha avuto negli anni per la zona valdarnese.

Nel programma delle celebrazioni sono previste anche la proiezione gratuita del film, esibizioni di flamenco, una passeggiata verso la celebre ‘casa di Gino’ e un omaggio delle scuole del territorio all’attore toscano.

A distanza di trent’anni, Il Ciclone continua infatti a essere uno dei film italiani più amati dal pubblico, capace ancora oggi di richiamare spettatori e appassionati da tutta Italia.