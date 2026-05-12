La Toscana nell’élite del mare: Fetovaia eletta tra le dieci spiagge più belle d’Italia nella Classifica 2026

Il mare della Toscana si conferma ai vertici del panorama turistico nazionale. La piattaforma Skyscanner ha appena reso nota la Classifica 2026 dedicata a “Le 10 spiagge più belle d’Italia”, un elenco che premia le eccellenze costiere della Penisola e che vede assoluta protagonista l’Isola d’Elba.

A rappresentare il territorio toscano in questa prestigiosa selezione è la spiaggia di Fetovaia. Il lido elbano ha conquistato un posto d’onore nella graduatoria grazie alle sue caratteristiche morfologiche specifiche: la rassegna evidenzia infatti la presenza di una magnifica distesa di sabbia fine dorata, elemento che le garantisce l’inserimento tra le dieci destinazioni balneari più affascinanti del Paese.

Per restituire una fotografia completa della Classifica 2026, l’elenco elaborato da Skyscanner traccia un viaggio attraverso paesaggi costieri molto eterogenei tra loro, da nord a sud. A fare compagnia all’eccellenza toscana ci sono tre lidi situati in Sicilia: la Spiaggia dei Conigli a Lampedusa, premiata per la sua sabbia bianca fine, la Scala dei Turchi a Realmonte, caratterizzata dalla celebre scogliera di marna, e Cala Rossa a Favignana, nota per i suoi scogli piatti. La Sardegna è presente con due località: Cala Spinosa a Santa Teresa di Gallura, un’insenatura di scogli e granito, e Cala Mariolu a Baunei, contraddistinta da ciottoli bianchi di piccole dimensioni.

Completano il quadro delle migliori dieci spiagge nazionali altre quattro regioni. Il Lazio è rappresentato da Chiaia di Luna a Ponza, un arenile di sabbia e ciottoli contraddistinto da un accesso limitato. La Campania si fa spazio con Marina Piccola a Capri, definita dalla presenza di ciottoli, mentre la Puglia vanta la Baia delle Zagare nel Gargano, anch’essa formata da ciottoli bianchi di piccole dimensioni. Infine, la Calabria si inserisce nell’elenco con le distese di sabbia bianca di Marina dell’Isola, situata a Tropea.